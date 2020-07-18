В Подмосковье откроется всероссийский форум "Территория смыслов"

Молодежь фотографируется на территории в Московской области, где проходит форум "Территория смыслов". Архивное фото

Молодежь фотографируется на территории в Московской области, где проходит форум "Территория смыслов"

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Открытие Всероссийского форума "Территория смыслов" и старт его первой смены "Амбассадоры Форума" состоятся 18 июля на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Открытие Всероссийского форума "Территория смыслов" и старт его первой смены "Амбассадоры Форума" состоятся 18 июля на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске , сообщила пресс-служба организаторов.

Ранее сообщалось, что участников форума ожидают шесть тематических смен: "Амбассадоры форума", "Гражданское общество", "Политика и сетевые лидеры", "Вызовы образования", "Служение Отечеству", "Цифровая экономика".

"Форум второй год подряд будет проходить на территории мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". В период с 18 июля по 2 сентября в рамках форума будет организовано шесть тематических смен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за эпидемиологической ситуации форум будет проводиться в офлайн- и онлайн-форматах, что поможет привлечь больше участников из разных регионов России, экспертов и спикеров. При этом количество офлайн-участников каждой смены будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

Сообщается, что участниками первой смены станут 100 лучших представителей форумов 2015-2019 годов, каждый из которых сформирует свою мини-команду из онлайн-участников, количество которых не ограничено. Онлайн-участники смогут "посещать" лекции, задавать вопросы спикерам и гостям через платформу форума.

Кроме того, на форуме пройдет грантовый конкурс Росмолодежи , в котором смогут принять участие онлайн- и офлайн-команды.