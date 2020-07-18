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В Подмосковье откроется всероссийский форум "Территория смыслов"
Открытие Всероссийского форума "Территория смыслов" и старт его первой смены "Амбассадоры Форума" состоятся 18 июля на базе мастерской управления "Сенеж" в... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T01:46
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
московская область (подмосковье)
солнечногорск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), московская область (подмосковье), солнечногорск, общество

В Подмосковье откроется всероссийский форум "Территория смыслов"

01:46 18.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМолодежь фотографируется на территории в Московской области, где проходит форум "Территория смыслов"
Молодежь фотографируется на территории в Московской области, где проходит форум Территория смыслов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Молодежь фотографируется на территории в Московской области, где проходит форум "Территория смыслов". Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Открытие Всероссийского форума "Территория смыслов" и старт его первой смены "Амбассадоры Форума" состоятся 18 июля на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске, сообщила пресс-служба организаторов.
Ранее сообщалось, что участников форума ожидают шесть тематических смен: "Амбассадоры форума", "Гражданское общество", "Политика и сетевые лидеры", "Вызовы образования", "Служение Отечеству", "Цифровая экономика".
"Форум второй год подряд будет проходить на территории мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". В период с 18 июля по 2 сентября в рамках форума будет организовано шесть тематических смен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за эпидемиологической ситуации форум будет проводиться в офлайн- и онлайн-форматах, что поможет привлечь больше участников из разных регионов России, экспертов и спикеров. При этом количество офлайн-участников каждой смены будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.
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Сообщается, что участниками первой смены станут 100 лучших представителей форумов 2015-2019 годов, каждый из которых сформирует свою мини-команду из онлайн-участников, количество которых не ограничено. Онлайн-участники смогут "посещать" лекции, задавать вопросы спикерам и гостям через платформу форума.
Кроме того, на форуме пройдет грантовый конкурс Росмолодежи, в котором смогут принять участие онлайн- и офлайн-команды.
Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года. До 2018 года он проходил во Владимирской области. С прошлого года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".
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Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Московская область (Подмосковье)СолнечногорскОбщество
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