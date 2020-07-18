https://ria.ru/20200718/1574521616.html
Lockheed Martin получила контракт Пентагона на самолеты C-130J
Компания Lockheed Martin получила контракт минобороны США на 15 миллиардов долларов для дальнейшего производства военно-транспортных самолетов C-130J, сообщил в РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T01:40
2020-07-18T01:40
c-130 hercules
северная африка
ближний восток
министерство обороны сша
нато
канада
сша
в мире
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https://ria.ru/20200714/1574307882.html
северная африка
ближний восток
канада
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
c-130 hercules, северная африка, ближний восток, министерство обороны сша, нато, канада, сша, в мире