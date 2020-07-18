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Lockheed Martin получила контракт Пентагона на самолеты C-130J
Компания Lockheed Martin получила контракт минобороны США на 15 миллиардов долларов для дальнейшего производства военно-транспортных самолетов C-130J, сообщил в РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T01:40
c-130 hercules
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РИА Новости
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353
60
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c-130 hercules, северная африка, ближний восток, министерство обороны сша, нато, канада, сша, в мире

Lockheed Martin получила контракт Пентагона на самолеты C-130J

01:40 18.07.2020
416
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Компания Lockheed Martin получила контракт минобороны США на 15 миллиардов долларов для дальнейшего производства военно-транспортных самолетов C-130J, сообщил в пресс-релизе Пентагон.
Контракт охватывает разработку, интеграцию, совершенствование и производство модели до 2030 года включительно, в том числе и производство на экспорт.
Модель C-130J Super Hercules уже находится на вооружении многих стран-членов НАТО, стран Северной Африки и Ближнего Востока, Канады, Индии и Австралии.
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C-130 HerculesСеверная АфрикаБлижний ВостокМинистерство обороны СШАНАТОКанадаСШАВ мире
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