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Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России
Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении рейтинга России на уровне "BBB-" служит подтверждением, что политика правительства обеспечивает... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T01:18
антон силуанов
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
антон силуанов, экономика

Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России

01:18 18.07.2020
922
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении рейтинга России на уровне "BBB-" служит подтверждением, что политика правительства обеспечивает маркоэкономическую стабильность на фоне крайне волатильной внешней конъюнктуры, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
В пятницу S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.
"Подтверждение кредитного рейтинга Российской Федерации на прежнем уровне - свидетельство того, что консервативное бюджетное планирование, политика инфляционного таргетирования и строгое следование бюджетному правилу, сохранение которого недавно подтвердил президент Российской Федерации Владимир Путин, позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки", - сказал Силуанов.
Он добавил, что ввиду резкого снижения цен на нефть и замедления темпов роста мировой экономики на фоне распространения эпидемии коронавирусной инфекции более чем в 80% случаев пересмотра международными рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов стран-экспортеров сырьевых ресурсов принимались решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему.
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