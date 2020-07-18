Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России

"Подтверждение кредитного рейтинга Российской Федерации на прежнем уровне - свидетельство того, что консервативное бюджетное планирование, политика инфляционного таргетирования и строгое следование бюджетному правилу, сохранение которого недавно подтвердил президент Российской Федерации Владимир Путин, позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки", - сказал Силуанов.

Он добавил, что ввиду резкого снижения цен на нефть и замедления темпов роста мировой экономики на фоне распространения эпидемии коронавирусной инфекции более чем в 80% случаев пересмотра международными рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов стран-экспортеров сырьевых ресурсов принимались решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему.