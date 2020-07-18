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СМИ: в Колумбии число жертв взрыва бензовоза выросло до 41 человека
Число погибших в результате взрыва автоцистерны с бензином в Колумбии достигло 41, передает радиостанция RCN. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T01:01
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колумбия, в мире

СМИ: в Колумбии число жертв взрыва бензовоза выросло до 41 человека

01:01 18.07.2020
274
© Alejandro ArangoМедицинский комплекс в Боготе, Колумбия
Медицинский комплекс в Боготе, Колумбия
© Alejandro Arango
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва автоцистерны с бензином в Колумбии достигло 41, передает радиостанция RCN.
Шестого июля на обочине шоссе "Сьенага - Барранкилья" в районе колумбийской деревни Тасахера на севере страны перевернулся бензовоз. Местные жители с канистрами столпились у автоцистерны, после чего произошел взрыв. Ранее сообщалось о 38 погибших.
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Как сообщает радиостанция, по последнему отчету властей, число погибших возросло до 41 после того, как в пятницу умер еще один человек, находившийся в больнице в городе Вальедупар.
Кроме того, в различных медицинских центрах еще 31 человек продолжает бороться за жизнь, в некоторых случаях им предстоит пересадка кожи, среди них один несовершеннолетний.
По словам губернатора департамента Магдалена Карлоса Каиседо, в пятницу в Боготу прибыло пожертвование одной из больниц американского штата Техас в виде 35 тысяч квадратных сантиметров кожи для начала лечения пациентов, получивших ожоги.
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