СМИ: в Колумбии число жертв взрыва бензовоза выросло до 41 человека

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва автоцистерны с бензином в Число погибших в результате взрыва автоцистерны с бензином в Колумбии достигло 41, передает радиостанция RCN

Шестого июля на обочине шоссе "Сьенага - Барранкилья" в районе колумбийской деревни Тасахера на севере страны перевернулся бензовоз. Местные жители с канистрами столпились у автоцистерны, после чего произошел взрыв. Ранее сообщалось о 38 погибших.

Как сообщает радиостанция, по последнему отчету властей, число погибших возросло до 41 после того, как в пятницу умер еще один человек, находившийся в больнице в городе Вальедупар.

Кроме того, в различных медицинских центрах еще 31 человек продолжает бороться за жизнь, в некоторых случаях им предстоит пересадка кожи, среди них один несовершеннолетний.