https://ria.ru/20200718/1574521272.html
СМИ: в Колумбии число жертв взрыва бензовоза выросло до 41 человека
Число погибших в результате взрыва автоцистерны с бензином в Колумбии достигло 41, передает радиостанция RCN. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T01:01
2020-07-18T01:01
колумбия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151424/20/1514242085_0:63:1201:738_1400x0_80_0_0_52a3a44b803dc01e96f3958d333842e9.jpg
https://ria.ru/20190918/1558800716.html
https://ria.ru/20180119/1512977871.html
колумбия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151424/20/1514242085_0:63:1201:738_1400x0_80_0_0_52a3a44b803dc01e96f3958d333842e9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151424/20/1514242085_67:0:1132:799_1400x0_80_0_0_fc4f8355420646624112da964eb08d64.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151424/20/1514242085_200:0:999:799_1400x0_80_0_0_759c2d88383a33bda8f4ce420ed65aa1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
колумбия, в мире
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Число погибших в результате взрыва автоцистерны с бензином в Колумбии
достигло 41, передает радиостанция RCN
.
Шестого июля на обочине шоссе "Сьенага - Барранкилья" в районе колумбийской деревни Тасахера на севере страны перевернулся бензовоз. Местные жители с канистрами столпились у автоцистерны, после чего произошел взрыв. Ранее сообщалось о 38 погибших.
Как сообщает радиостанция, по последнему отчету властей, число погибших возросло до 41 после того, как в пятницу умер еще один человек, находившийся в больнице в городе Вальедупар.
Кроме того, в различных медицинских центрах еще 31 человек продолжает бороться за жизнь, в некоторых случаях им предстоит пересадка кожи, среди них один несовершеннолетний.
По словам губернатора департамента Магдалена Карлоса Каиседо, в пятницу в Боготу прибыло пожертвование одной из больниц американского штата Техас в виде 35 тысяч квадратных сантиметров кожи для начала лечения пациентов, получивших ожоги.