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СМИ: федеральные власти США казнили третьего за неделю преступника
Третий на этой неделе заключенный в США был казнен в субботу федеральными властями, сообщает издание Des Moines Register. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T00:51
айова
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
айова, сша, в мире

СМИ: федеральные власти США казнили третьего за неделю преступника

00:32 18.07.2020 (обновлено: 00:51 18.07.2020)
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© AP Photo / Mark HumphreyКамера исполнения приговоров к смертной казни
Камера исполнения приговоров к смертной казни
© AP Photo / Mark Humphrey
ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Третий на этой неделе заключенный в США был казнен в субботу федеральными властями, сообщает издание Des Moines Register.
На этой неделе в исполнение были приведены сразу три приговора, это стало первыми казнями на федеральном уровне за последние 17 лет.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
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В субботу был казнен через повешение 52-летний Дастин Хонкен, который около 30 лет назад создал метамфетаминовую сеть в штате Айова и убил пять человек, в том числе двух детей. Это стало первой казнью жителя Айовы за 50 лет за преступление, совершенное в этом штате, который отменил высшую меру наказания в 1965 году. Поскольку приговор был вынесен федеральным судом, то теперь его исполнение стало возможно.
Следующая казнь намечена на 28 августа, своей участи ожидает Кит Дуэйн Нельсон, который похитил и изнасиловал десятилетнюю девочку.
С 1976 года, когда Верховный суд восстановил применение смертной казни, в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных. Из них лишь трое подпадали под юрисдикцию федеральных властей. Сейчас в федеральных тюрьмах содержатся около 60 осужденных к высшей мере наказания.
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