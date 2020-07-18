СМИ: федеральные власти США казнили третьего за неделю преступника

На этой неделе в исполнение были приведены сразу три приговора, это стало первыми казнями на федеральном уровне за последние 17 лет.

С 1976 года, когда Верховный суд восстановил применение смертной казни, в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных. Из них лишь трое подпадали под юрисдикцию федеральных властей. Сейчас в федеральных тюрьмах содержатся около 60 осужденных к высшей мере наказания.