Сретенская семинария будет учить священников психологии и психотерапии

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сретенская духовная семинария в Москве в ближайшее время объявит набор на новые программы магистратуры, при этом впервые будущих священнослужителей будут учить основам психотерапии и психологического консультирования, сообщил РИА Новости первый проректор семинарии протоиерей Павел Великанов.

Прошедший 16-17 июля Священный Синод РПЦ принял решение открыть в Сретенской духовной семинарии два новых отделения - магистерские программы по профилям "История древней Церкви" и "Пастырское душепопечение и миссия в современном мире".

"Это совершенно новая программа в сфере духовного образования. У Сретенской семинарии есть огромный потенциал, который надо развивать и раскрывать", - сказал Великанов.

Он уточнил, что ранее в духовных учебных заведениях не преподавали психотерапию и психологию как отдельный профиль в магистратуре.

По словам Великанова, магистранты нового профиля будут изучать общую историю православной церкви, возникновение и развитие древней церкви в контексте мировой истории, культурные и исторические особенности отдельных церквей. Люди, которые защитят магистерские диссертации по профилю, добавил он, получат фундаментальное образование по истории древней церкви, основанное на обращении к письменным, археологическим и научным источникам. Для этого программа предполагает серьезную языковую подготовку и углубленное изучение латыни, древнегреческого, английского и немецкого языков в течение двух лет обучения, сообщил Великанов.

"Примечательно, что святейший патриарх благословил нам брать на отделение "История древней Церкви" в магистратуру, в том числе, и девушек, которые получили базовое богословское или общее гуманитарное, историческое образование. Я считаю, что это позволит дать им возможность получать дальнейшую специализацию с изучением древних языков, с серьезным погружением в историю древней церкви. Это очень правильное, перспективное решение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, второй новый профиль - "Пастырское душепопечение в современном мире" - "по сути является новаторством", поскольку в нем "соединяются традиционные пасторологические дисциплины и новые для церкви подходы в душепопечении, а именно, психотерапия и психологическое консультирование".

"На Западе, в условиях жесткой конкуренции между различными религиями и христианскими деноминациями, пастырское служение уже невозможно без оказания профессиональной психологической помощи. Соединение современных наук о ментальном или душевном здоровье с подходами святоотеческой аскетики - очень перспективное направление не только для научно-исследовательской деятельности, но и для разработки и внедрения различных методик и практических подходов для приходской деятельности", - считает священник.