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Религия и мировоззрение
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Сретенская семинария будет учить священников психологии и психотерапии
Сретенская духовная семинария в Москве в ближайшее время объявит набор на новые программы магистратуры, при этом впервые будущих священнослужителей будут учить... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T00:31
религия и мировоззрение
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Сретенская семинария будет учить священников психологии и психотерапии

00:31 18.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкХрам Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
Храм Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сретенская духовная семинария в Москве в ближайшее время объявит набор на новые программы магистратуры, при этом впервые будущих священнослужителей будут учить основам психотерапии и психологического консультирования, сообщил РИА Новости первый проректор семинарии протоиерей Павел Великанов.
Прошедший 16-17 июля Священный Синод РПЦ принял решение открыть в Сретенской духовной семинарии два новых отделения - магистерские программы по профилям "История древней Церкви" и "Пастырское душепопечение и миссия в современном мире".
"Это совершенно новая программа в сфере духовного образования. У Сретенской семинарии есть огромный потенциал, который надо развивать и раскрывать", - сказал Великанов.
Он уточнил, что ранее в духовных учебных заведениях не преподавали психотерапию и психологию как отдельный профиль в магистратуре.
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По словам Великанова, магистранты нового профиля будут изучать общую историю православной церкви, возникновение и развитие древней церкви в контексте мировой истории, культурные и исторические особенности отдельных церквей. Люди, которые защитят магистерские диссертации по профилю, добавил он, получат фундаментальное образование по истории древней церкви, основанное на обращении к письменным, археологическим и научным источникам. Для этого программа предполагает серьезную языковую подготовку и углубленное изучение латыни, древнегреческого, английского и немецкого языков в течение двух лет обучения, сообщил Великанов.
"Примечательно, что святейший патриарх благословил нам брать на отделение "История древней Церкви" в магистратуру, в том числе, и девушек, которые получили базовое богословское или общее гуманитарное, историческое образование. Я считаю, что это позволит дать им возможность получать дальнейшую специализацию с изучением древних языков, с серьезным погружением в историю древней церкви. Это очень правильное, перспективное решение", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, второй новый профиль - "Пастырское душепопечение в современном мире" - "по сути является новаторством", поскольку в нем "соединяются традиционные пасторологические дисциплины и новые для церкви подходы в душепопечении, а именно, психотерапия и психологическое консультирование".
"На Западе, в условиях жесткой конкуренции между различными религиями и христианскими деноминациями, пастырское служение уже невозможно без оказания профессиональной психологической помощи. Соединение современных наук о ментальном или душевном здоровье с подходами святоотеческой аскетики - очень перспективное направление не только для научно-исследовательской деятельности, но и для разработки и внедрения различных методик и практических подходов для приходской деятельности", - считает священник.
В прошлом году Священный Синод РПЦ принял решение об оптимизации и координации научно-педагогической деятельности двух ведущих духовных школ: Московской духовной академии и семинарии в Сергиевом Посаде и Сретенской духовной семинарии в Москве. В дальнейшем к сетевому взаимодействию были подключены также и другие духовные вузы Москвы и Подмосковья - Перервинская, Николо-Угрешская и Коломенская семинарии.
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