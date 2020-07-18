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Религия и мировоззрение
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Патриарх совершит литургию на площади Сергиевой лавры в день ее создателя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, совершит Божественную литургию на Соборной площади... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T00:25
религия и мировоззрение
сергий радонежский
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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сергий радонежский, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев)

Патриарх совершит литургию на площади Сергиевой лавры в день ее создателя

00:25 18.07.2020
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© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиТроице-Сергиева лавра
Троице-Сергиева лавра
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, совершит Божественную литургию на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщили РИА Новости в пресс-службе обители.
"Богослужение будет проходить на Соборной площади лавры - там организован специальный навес, под которым будут служить священнослужители во главе со святейшим патриархом Кириллом, с соблюдением всех санитарных норм, социальной дистанции", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ранняя Божественная литургия будет совершена в Трапезном храме, а поздняя - на Соборной площади, на которой уже нанесена специальная разметка.
"Неизвестно, сколько людей приедет помолиться", - добавил представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о том, сколько богомольцев ожидают в монастыре на главный престольный праздник.
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Сергий Радонежский - основатель монашества в центральной и северной Руси. Святой известен, в частности, тем, что благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, которая послужила объединению русских земель вокруг Москвы и дала начало российской государственности. В 1337 году Сергий основал мужской монастырь - Троице-Сергиеву лавру, где и поныне покоятся его мощи. Лавра известна Московской духовной академией - одним из крупнейших религиозных учебных заведений России. В 1993 году архитектурный ансамбль лавры был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 2014 году в России широко отмечалось 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского, торжества проходили на общецерковном и государственном уровне. К юбилейной дате по всей стране были восстановлены более полусотни монастырей и храмовых комплексов, открыты новые памятники с изображением святого.
Патриарх Кирилл регулярно совершает богослужения в Троице-Сергиевой лавре в день памяти преподобного Сергия.
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Религия и мировоззрениеСергий РадонежскийНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
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