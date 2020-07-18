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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574521043.html
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Такие данные опубликовал оперативный... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T03:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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2020
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

00:24 18.07.2020 (обновлено: 03:35 18.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Такие данные опубликовал оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 13 умерших. Общее число жертв в столице достигло 4285.
Всего за время пандемии в России выявили около 759 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 12 тысяч человек умерли, свыше 539 тысяч выздоровели.
Треть зарегистрированных случаев — 232 тысячи — приходится на Москву. При этом более 169 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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