Легойда: заседание Синода РПЦ в очном формате намечено на август

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Очное заседание священного синода Русской православной церкви состоится, предположительно, в августе, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Заседание священного синода в очной форме предварительно запланировано на август 2020 года. Окончательное решение о его проведении будет принято с учетом санитарно-эпидемической обстановки", - сказал Легойда, слова которого приводит синодальный отдел.

Заседание синода 16-17 июля прошло в формате видеоконференц-связи.

"Учитывая санитарно-эпидемическую обстановку в странах служения ряда членов синода, заседание прошло в заочной форме. Проекты журналов (постановлений синода - ред.) были заблаговременно разосланы членам священного синода и были ими утверждены по итогам обсуждения, которое состоялось в дистанционной форме", - говорится в сообщении синодального отдела.

Синод собирается несколько раз в году, предыдущее очное его заседание состоялось 11 марта.