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Легойда: заседание Синода РПЦ в очном формате намечено на август
Очное заседание священного синода Русской православной церкви состоится, предположительно, в августе, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T00:23
2020-07-18T00:23
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
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новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Очное заседание священного синода Русской православной церкви состоится, предположительно, в августе, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Заседание священного синода в очной форме предварительно запланировано на август 2020 года. Окончательное решение о его проведении будет принято с учетом санитарно-эпидемической обстановки", - сказал Легойда, слова которого приводит синодальный отдел.
Заседание синода 16-17 июля прошло в формате видеоконференц-связи.
"Учитывая санитарно-эпидемическую обстановку в странах служения ряда членов синода, заседание прошло в заочной форме. Проекты журналов (постановлений синода - ред.) были заблаговременно разосланы членам священного синода и были ими утверждены по итогам обсуждения, которое состоялось в дистанционной форме", - говорится в сообщении синодального отдела.
Синод собирается несколько раз в году, предыдущее очное его заседание состоялось 11 марта.
Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются поместный собор, архиерейский собор и священный синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. В межсоборный период именно синод принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.