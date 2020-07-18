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Религия и мировоззрение
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Легойда: заседание Синода РПЦ в очном формате намечено на август
Очное заседание священного синода Русской православной церкви состоится, предположительно, в августе, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T00:23
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь

Легойда: заседание Синода РПЦ в очном формате намечено на август

00:23 18.07.2020
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© Фото : Сергей Власов/ Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© Фото : Сергей Власов/ Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Очное заседание священного синода Русской православной церкви состоится, предположительно, в августе, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Заседание священного синода в очной форме предварительно запланировано на август 2020 года. Окончательное решение о его проведении будет принято с учетом санитарно-эпидемической обстановки", - сказал Легойда, слова которого приводит синодальный отдел.
Заседание синода 16-17 июля прошло в формате видеоконференц-связи.
"Учитывая санитарно-эпидемическую обстановку в странах служения ряда членов синода, заседание прошло в заочной форме. Проекты журналов (постановлений синода - ред.) были заблаговременно разосланы членам священного синода и были ими утверждены по итогам обсуждения, которое состоялось в дистанционной форме", - говорится в сообщении синодального отдела.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
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Синод собирается несколько раз в году, предыдущее очное его заседание состоялось 11 марта.
Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются поместный собор, архиерейский собор и священный синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. В межсоборный период именно синод принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковь
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