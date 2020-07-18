Татьяна Лазарева рассказала о "чудовищной" ошибке молодости

"Загибалась от боли": Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

"Загибалась от боли": Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

"В 25 зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая. Поправила я ее спустя десять лет", — отметила Лазарева.