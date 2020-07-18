https://ria.ru/20200718/1574520976.html
Татьяна Лазарева рассказала о "чудовищной" ошибке молодости
Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала "чудовищной" ошибкой решение выйти замуж в 25 лет. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T00:23
2020-07-18T00:24
культура
развод
россия
шоу-бизнес
испания
михаил шац
татьяна лазарева
свадьба
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
развод, россия, шоу-бизнес, испания, михаил шац, татьяна лазарева, свадьба