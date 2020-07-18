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Татьяна Лазарева рассказала о "чудовищной" ошибке молодости
Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала "чудовищной" ошибкой решение выйти замуж в 25 лет. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T00:24
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михаил шац
татьяна лазарева
свадьба
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РИА Новости
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353
60
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развод, россия, шоу-бизнес, испания, михаил шац, татьяна лазарева, свадьба

Татьяна Лазарева рассказала о "чудовищной" ошибке молодости

00:23 18.07.2020 (обновлено: 00:24 18.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТатьяна Лазарева
Татьяна Лазарева
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Татьяна Лазарева. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала "чудовищной" ошибкой решение выйти замуж в 25 лет.
Своими размышлениями она поделилась в инстаграме в поздравительной публикации в честь 25-летия сына Степана Лазарева. По словам артистки, 25 лет — определенная веха для нее.
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"В 25 зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая. Поправила я ее спустя десять лет", — отметила Лазарева.
Позже, добавила артистка, ровно в день рождения сына она расписалась с телеведущим Михаилом Шацем, с которым 17 июля также исполнилось 22 года брака.
181365335
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