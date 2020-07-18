Россия научит Китай жить под вечными санкциями

Посол США Китае Терри Брандстад на этой неделе был вызван в Министерство иностранных дел КНР. Китайские дипломаты посчитали необходимым провести жесткий разговор с американским посланником после того, как Дональд Трамп подписал закон о новой серии антикитайских санкций. Как подчеркнул китайский МИД в своем коммюнике, которое цитирует France 24 , действия Вашингтона интерпретируются как "грубое вмешательство во внутренние дела Китая и серьезное нарушение международного права и основных норм международных отношений".

Реакция Белого дома оказалась ожидаемой, и уже в пятницу флагман американской финансовой прессы The Wall Street Journal сообщила о том, что внутри администрации президента США уже идут дискуссии о расширении санкционной войны с Китаем.

Создается впечатление, что в своих отношениях с КНР Трамп руководствуется очень простой логикой: чем громче представители официального Пекина протестуют из-за каких-то американских шагов, тем активнее Белый дом работает над введением большего количества аналогичных мер. Увидев столь яркую реакцию на "санкционный билль" по поводу Гонконга, команда Трампа сейчас (по крайней мере, по информации The Wall Street Journal) рассматривает такие варианты, как введение тотального запрета на посещение США для членов Коммунистической партии Китая, а также введение личных санкций (включая заморозку активов) против высшего руководства КНР. Точечные личные санкции, в том случае если они будут сопровождаться (как это и предполагает недавно принятый "санкционный билль") вторичными санкциями против банков и компаний, с которыми работают высокопоставленные китайские чиновники, вызвавшие гнев Трампа, могут создать колоссальные проблемы для китайских финансовых структур, которые рискуют потерять доступ к долларовой системе и мировым финансовым рынкам, многие из которых намертво завязаны с американской финансовой системой. Более того, превращение высокопоставленных китайских руководителей в "токсичных клиентов", отношения с которыми китайские банки или другие компании будут вынуждены скрывать, — это жест, рассчитанный на унижение достоинства пекинской политической и экономической элиты, который она не сможет оставить без достойного ответа, однако его придется скроить так, чтобы не пострадала сама китайская экономика.

Массовый запрет на получение виз для членов китайской компартии — это тоже серьезная угроза, ибо она отрежет доступ к США как для китайских чиновников (а западные СМИ периодически сообщают о том, что дети некоторых китайских политиков учатся именно в США), так и для многих китайских бизнесменов и ученых, что сильно осложнит любые формы экономического сотрудничества.

На этом фоне решение Великобритании все-таки ввести запрет на использование техники китайской компании Huawei в британских сетях 5G придает вашингтонским усилиям по "наказанию Китая" дополнительный импульс, ибо у "вашингтонских ястребов", настроенных на конфронтацию с Пекином, вероятно, возникает ощущение, что все идет очень хорошо, а дальше будет только лучше.

Надо думать, во время предстоящего визита в Данию госсекретарь Помпео попробует развить британский успех и продвинуться в двух ключевых "санкционных темах": в блокировании "Северного потока — 2" и в тотальном общеевропейском запрете на сотрудничество с Huawei.

И вот в этом контексте невольно возникает вопрос о том, осознают ли наши китайские партнеры всю серьезность ситуации и понимают ли они, что США не остановятся и что Вашингтон сейчас живет с железной уверенностью в том, что он может вести и выиграть санкционные и экономические войны одновременно сразу на нескольких фронтах: с Россией, с Китаем и, если понадобится, даже с Европой.

Судя по тону пекинских СМИ и по той аналитике, которую они публикуют, такое осознание, безусловно, есть.

Ведущие азиатские СМИ, включая японское информационное агентство Nikkei и влиятельное гонконгское издание South China Morning Post, обратили внимание на программную статью бывшего заместителя руководителя отдела внешних связей КПК, а ныне авторитетного исследователя международных финансовых отношений Джоу Ли (Zhou Li).

South China Morning Post осторожно суммирует тезисы программного текста следующим образом: "Бывший высокопоставленный китайский дипломат предупредил, что Китай должен готовиться к полномасштабной эскалации борьбы с Соединенными Штатами и готовиться к постепенному отсоединению китайского юаня от доллара США на фоне продолжающейся деградации отношений между двумя крупнейшими экономиками мира".

Японское агентство Nikkei менее сдержанно и отмечает, что прогноз китайского дипломата напоминает "апокалиптический сценарий" и, вероятно, это вызвано тем, что в тексте прямо перечислены болевые точки, по которым США будут пытаться бить Китай, а также те объективные сложности, которые ждут Пекин в ближайшем будущем.

Nikkei составил список того, к чему граждан КНР призывают приготовиться. В него входят "ухудшение китайско-американских отношений и полная эскалация конфликта между США и КНР", "сокращение внешнего спроса и нарушение цепочек поставок", а также необходимость жить в "новой нормальности", в которой придется "сосуществовать с новой пандемией коронавируса в течение длительного времени". Более того, предполагается постепенный отрыв юаневой монетарной системы от доллара. Помимо всего прочего, предполагается необходимость приготовиться к "вспышке глобального продовольственного кризиса" и "возрождению международного терроризма".