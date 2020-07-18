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Россия научит Китай жить под вечными санкциями
Посол США в Китае Терри Брандстад на этой неделе был вызван в Министерство иностранных дел КНР. Китайские дипломаты посчитали необходимым провести жесткий... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T08:04
россия
китай
авторы
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А вы не считаете, что противостоянии Кубы и США силы не равны? Никто не предрекает гибель США, но, объективно, даже Куба и Венесуэла им не по зубам.
149
Правительство Кубы объявило, что в государственных магазинах для оплаты еды и промтоваров будут принимать доллары. Вот так десятилетиями борешься с США, проклинаешь их, предрекаешь им гибель. А потом приходится вводить доллары в своей собственной стране. Может пусть КНДР поучит всех жить под вечными санкциями?
146
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россия
китай
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574511408_104:438:2966:2048_1400x0_80_0_0_df26747f7acd1d4c478462702d89d4c2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, китай, авторы

Россия научит Китай жить под вечными санкциями

08:00 18.07.2020 (обновлено: 08:04 18.07.2020)
17602
© AFP 2020 / Anthony WallaceМужчина на пешеходном мосту, в котором отражается флаг Китая, Гонконг
Мужчина на пешеходном мосту, в котором отражается флаг Китая, Гонконг
© AFP 2020 / Anthony Wallace
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Посол США в Китае Терри Брандстад на этой неделе был вызван в Министерство иностранных дел КНР. Китайские дипломаты посчитали необходимым провести жесткий разговор с американским посланником после того, как Дональд Трамп подписал закон о новой серии антикитайских санкций. Как подчеркнул китайский МИД в своем коммюнике, которое цитирует France 24, действия Вашингтона интерпретируются как "грубое вмешательство во внутренние дела Китая и серьезное нарушение международного права и основных норм международных отношений".

Реакция Белого дома оказалась ожидаемой, и уже в пятницу флагман американской финансовой прессы The Wall Street Journal сообщила о том, что внутри администрации президента США уже идут дискуссии о расширении санкционной войны с Китаем.

Создается впечатление, что в своих отношениях с КНР Трамп руководствуется очень простой логикой: чем громче представители официального Пекина протестуют из-за каких-то американских шагов, тем активнее Белый дом работает над введением большего количества аналогичных мер. Увидев столь яркую реакцию на "санкционный билль" по поводу Гонконга, команда Трампа сейчас (по крайней мере, по информации The Wall Street Journal) рассматривает такие варианты, как введение тотального запрета на посещение США для членов Коммунистической партии Китая, а также введение личных санкций (включая заморозку активов) против высшего руководства КНР. Точечные личные санкции, в том случае если они будут сопровождаться (как это и предполагает недавно принятый "санкционный билль") вторичными санкциями против банков и компаний, с которыми работают высокопоставленные китайские чиновники, вызвавшие гнев Трампа, могут создать колоссальные проблемы для китайских финансовых структур, которые рискуют потерять доступ к долларовой системе и мировым финансовым рынкам, многие из которых намертво завязаны с американской финансовой системой. Более того, превращение высокопоставленных китайских руководителей в "токсичных клиентов", отношения с которыми китайские банки или другие компании будут вынуждены скрывать, — это жест, рассчитанный на унижение достоинства пекинской политической и экономической элиты, который она не сможет оставить без достойного ответа, однако его придется скроить так, чтобы не пострадала сама китайская экономика.
Массовый запрет на получение виз для членов китайской компартии — это тоже серьезная угроза, ибо она отрежет доступ к США как для китайских чиновников (а западные СМИ периодически сообщают о том, что дети некоторых китайских политиков учатся именно в США), так и для многих китайских бизнесменов и ученых, что сильно осложнит любые формы экономического сотрудничества.
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На этом фоне решение Великобритании все-таки ввести запрет на использование техники китайской компании Huawei в британских сетях 5G придает вашингтонским усилиям по "наказанию Китая" дополнительный импульс, ибо у "вашингтонских ястребов", настроенных на конфронтацию с Пекином, вероятно, возникает ощущение, что все идет очень хорошо, а дальше будет только лучше.
Надо думать, во время предстоящего визита в Данию госсекретарь Помпео попробует развить британский успех и продвинуться в двух ключевых "санкционных темах": в блокировании "Северного потока — 2" и в тотальном общеевропейском запрете на сотрудничество с Huawei.
И вот в этом контексте невольно возникает вопрос о том, осознают ли наши китайские партнеры всю серьезность ситуации и понимают ли они, что США не остановятся и что Вашингтон сейчас живет с железной уверенностью в том, что он может вести и выиграть санкционные и экономические войны одновременно сразу на нескольких фронтах: с Россией, с Китаем и, если понадобится, даже с Европой.
Судя по тону пекинских СМИ и по той аналитике, которую они публикуют, такое осознание, безусловно, есть.
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15 июля, 08:00
В США склоняются к силовому решению "китайской проблемы"
Ведущие азиатские СМИ, включая японское информационное агентство Nikkei и влиятельное гонконгское издание South China Morning Post, обратили внимание на программную статью бывшего заместителя руководителя отдела внешних связей КПК, а ныне авторитетного исследователя международных финансовых отношений Джоу Ли (Zhou Li).
South China Morning Post осторожно суммирует тезисы программного текста следующим образом: "Бывший высокопоставленный китайский дипломат предупредил, что Китай должен готовиться к полномасштабной эскалации борьбы с Соединенными Штатами и готовиться к постепенному отсоединению китайского юаня от доллара США на фоне продолжающейся деградации отношений между двумя крупнейшими экономиками мира".
Японское агентство Nikkei менее сдержанно и отмечает, что прогноз китайского дипломата напоминает "апокалиптический сценарий" и, вероятно, это вызвано тем, что в тексте прямо перечислены болевые точки, по которым США будут пытаться бить Китай, а также те объективные сложности, которые ждут Пекин в ближайшем будущем.
Nikkei составил список того, к чему граждан КНР призывают приготовиться. В него входят "ухудшение китайско-американских отношений и полная эскалация конфликта между США и КНР", "сокращение внешнего спроса и нарушение цепочек поставок", а также необходимость жить в "новой нормальности", в которой придется "сосуществовать с новой пандемией коронавируса в течение длительного времени". Более того, предполагается постепенный отрыв юаневой монетарной системы от доллара. Помимо всего прочего, предполагается необходимость приготовиться к "вспышке глобального продовольственного кризиса" и "возрождению международного терроризма".
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1 июля, 08:00
Китай против США: вызов принят
Стоит отметить, что все вышеперечисленное может показаться "апокалиптическим сценарием" только журналисту, который привык жить в каком-то другом мире, надежно защищенном от превратностей судьбы и геополитических катаклизмов. В реальном мире финансовый кризис, санкции США, эпидемия или мировой продовольственный кризис — это то, что рано или поздно произойдет с любой страной, и подготовиться к ним нужно заранее. И если прочитать список рисков, к которым нужно готовиться Китаю, глазами российского аналитика, то можно с удовлетворением констатировать, что мы уже много лет как раз к ним и готовимся. Дедолларизация у нас прошла "добровольно-принудительно" еще в 2014-2015 годах, продовольственная безопасность обеспечена на высоком уровне с помощью антисанкций и программ развития сельского хозяйства, а уж активную конфронтацию с США мы точно переживем — по большому счету, Россия к ней уже привыкла и даже может поделиться успешным опытом работы в условиях американских санкций. Чем больше стран пройдет через аналогичный опыт, тем быстрее на планете можно будет выстроить систему, в которой не США кого-то пытаются изолировать и наказать, а сами будут находиться в изоляции — и будут тем самым наказаны за слишком активное использование своей санкционной дубинки.
6583523571226
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РоссияКитайАвторы
Популярные комментарии
А вы не считаете, что противостоянии Кубы и США силы не равны? Никто не предрекает гибель США, но, объективно, даже Куба и Венесуэла им не по зубам.
18 июля, 10:33
EEozkinkot
66000083
Правительство Кубы объявило, что в государственных магазинах для оплаты еды и промтоваров будут принимать доллары. Вот так десятилетиями борешься с США, проклинаешь их, предрекаешь им гибель. А потом приходится вводить доллары в своей собственной стране. Может пусть КНДР поучит всех жить под вечными санкциями?
18 июля, 09:10
Black Korobov
81410159
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