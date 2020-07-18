https://ria.ru/20200718/1574505396.html
Самый маленький город России благоустроили к 500-летию Тульского кремля
Благоустройство Соборной горы – уникального памятника древней истории и культуры, датируемого IX веком, – проведено в самом маленьком городе России, Чекалине, в РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T16:02
2020-07-18T16:04
500-летие тульского кремля
тульская область
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тульская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
500-летие тульского кремля, тульская область
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Благоустройство Соборной горы – уникального памятника древней истории и культуры, датируемого IX веком, – проведено в самом маленьком городе России, Чекалине, в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты. Об этом сообщает в пресс-служба губернатора Тульской области.
В рамках первых двух этапов проекта проведены раскопки, организована входная зона, установлены малые архитектурные формы, беседка, обустроены дорожки, аллеи и площадки, в том числе спортивная и игровая, установлены скамейки, урны. Заключительный третий этап подразумевает устройство лестницы и перегородок во "Въездных вратах", установку ограждений Соборной горы, организацию террасы и установку детской площадки.
Также в прошлом году в городе было отреставрировано здание Лихвинского казначейства, а в этом – ведутся работы по реставрации дома купца Пронина. В них откроются музеи уездного города Лихвина и военной истории города.
"Одно из главных направлений нашей работы – поддержка малых исторических городов. Мы одновременно решаем две важные задачи. С одной стороны, создаем современные пространства для отдыха и досуга, с другой – приводим в порядок исторические места и тем самым развиваем их туристический потенциал", – подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.