Самый маленький город России благоустроили к 500-летию Тульского кремля

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Благоустройство Соборной горы – уникального памятника древней истории и культуры, датируемого IX веком, – проведено в самом маленьком городе России, Чекалине, в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты. Об этом сообщает в пресс-служба губернатора Тульской области.

В рамках первых двух этапов проекта проведены раскопки, организована входная зона, установлены малые архитектурные формы, беседка, обустроены дорожки, аллеи и площадки, в том числе спортивная и игровая, установлены скамейки, урны. Заключительный третий этап подразумевает устройство лестницы и перегородок во "Въездных вратах", установку ограждений Соборной горы, организацию террасы и установку детской площадки.

Также в прошлом году в городе было отреставрировано здание Лихвинского казначейства, а в этом – ведутся работы по реставрации дома купца Пронина. В них откроются музеи уездного города Лихвина и военной истории города.