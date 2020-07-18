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Самый маленький город России благоустроили к 500-летию Тульского кремля
Благоустройство Соборной горы – уникального памятника древней истории и культуры, датируемого IX веком, – проведено в самом маленьком городе России, Чекалине, в РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T16:04
500-летие тульского кремля
тульская область
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500-летие тульского кремля, тульская область

Самый маленький город России благоустроили к 500-летию Тульского кремля

16:02 18.07.2020 (обновлено: 16:04 18.07.2020)
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© тульский-кремль.рфСоборная гора в городе Чекалин Тульской области
Соборная гора в городе Чекалин Тульской области
© тульский-кремль.рф
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Благоустройство Соборной горы – уникального памятника древней истории и культуры, датируемого IX веком, – проведено в самом маленьком городе России, Чекалине, в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты. Об этом сообщает в пресс-служба губернатора Тульской области.
В рамках первых двух этапов проекта проведены раскопки, организована входная зона, установлены малые архитектурные формы, беседка, обустроены дорожки, аллеи и площадки, в том числе спортивная и игровая, установлены скамейки, урны. Заключительный третий этап подразумевает устройство лестницы и перегородок во "Въездных вратах", установку ограждений Соборной горы, организацию террасы и установку детской площадки.
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Также в прошлом году в городе было отреставрировано здание Лихвинского казначейства, а в этом – ведутся работы по реставрации дома купца Пронина. В них откроются музеи уездного города Лихвина и военной истории города.
"Одно из главных направлений нашей работы – поддержка малых исторических городов. Мы одновременно решаем две важные задачи. С одной стороны, создаем современные пространства для отдыха и досуга, с другой – приводим в порядок исторические места и тем самым развиваем их туристический потенциал", – подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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500-летие Тульского кремляТульская область
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