https://ria.ru/20200718/1574504920.html
В Ульяновской области открылся центр реабилитации пациентов с COVID-19
Первый в России центр реабилитации для пациентов, перенесших коронавирус, открылся в Ульяновской области. Об этом сообщило региональное управление внутренней... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T08:00
2020-07-18T17:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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хорошие новости, ульяновская область
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Первый в России центр реабилитации для пациентов, перенесших коронавирус, открылся в Ульяновской области. Об этом сообщило региональное управление внутренней политики.
По словам экспертов, при COVID-19 в 80 процентах случаев поражаются верхние дыхательные пути, поэтому главный акцент ставится на процедуры по лечебной физкультуре, кислородотерапии и ингаляции органов дыхания.
Для этого в центре закупили все необходимое оборудование: кислородные концентраторы, ингаляторы, массажеры и тренажеры для занятий адаптивной физкультурой.
Работать с пациентами всех возрастов будут специалисты, входящие в штат регионального Красного Креста, на базе которого организован центр, а также привлеченные медицинские сотрудники: реабилитолог, пульмонолог, психолог и специалист по адаптивной физкультуре.
Занятия будут проводиться для небольших групп по четыре-пять человек.
Составление программы восстановления начинается с участкового терапевта. Именно врач дает первоначальные рекомендации: как часто посещать центр и какая процедура будет наиболее востребована, исходя из состояния организма. Учитывая рекомендации терапевта, мы подбираем узких специалистов и составляем индивидуальную программу восстановления", — рассказала руководитель регионального отделения Российского Красного Креста Елена Сибагатулина.
Она добавила, что после прохождения полноценного курса терапевт анализирует предоставленные данные и оценивает состояние пациента. При необходимости терапию продолжат.