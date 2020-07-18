В Ульяновской области открылся центр реабилитации пациентов с COVID-19

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Первый в России центр реабилитации для пациентов, перенесших коронавирус, открылся в Ульяновской области. Об этом сообщило региональное управление внутренней политики.

По словам экспертов, при COVID-19 в 80 процентах случаев поражаются верхние дыхательные пути, поэтому главный акцент ставится на процедуры по лечебной физкультуре, кислородотерапии и ингаляции органов дыхания.

Для этого в центре закупили все необходимое оборудование: кислородные концентраторы, ингаляторы, массажеры и тренажеры для занятий адаптивной физкультурой.

Работать с пациентами всех возрастов будут специалисты, входящие в штат регионального Красного Креста, на базе которого организован центр, а также привлеченные медицинские сотрудники: реабилитолог, пульмонолог, психолог и специалист по адаптивной физкультуре.

Занятия будут проводиться для небольших групп по четыре-пять человек.

Составление программы восстановления начинается с участкового терапевта. Именно врач дает первоначальные рекомендации: как часто посещать центр и какая процедура будет наиболее востребована, исходя из состояния организма. Учитывая рекомендации терапевта, мы подбираем узких специалистов и составляем индивидуальную программу восстановления", — рассказала руководитель регионального отделения Российского Красного Креста Елена Сибагатулина.