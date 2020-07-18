https://ria.ru/20200718/1574503827.html
В сети стало вирусным видео с белкой, страдающей от жажды
В соцсетях стал вирусным ролик, в котором белка подбегает к мужчине на улице и просит воды, сообщает NDTV. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T06:04
2020-07-18T06:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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