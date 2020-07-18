В сети стало вирусным видео с белкой, страдающей от жажды

На кадрах видно, как животное встает на задние лапы, а передние протягивает к человеку. Когда он дает белке бутылку, она жадно выпивает всю жидкость.

За один день ролик набрал полмиллиона просмотров. В комментариях пользователи отмечали, что белка очень сильно хотела пить и совершенно не боялась людей. Многие были огорчены тем, что зверь живет в условиях, где нет возможности найти чистую воду.