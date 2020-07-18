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В сети стало вирусным видео с белкой, страдающей от жажды
В соцсетях стал вирусным ролик, в котором белка подбегает к мужчине на улице и просит воды, сообщает NDTV. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T06:04
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РИА Новости
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353
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туризм, белки, новости - туризм, индия

В сети стало вирусным видео с белкой, страдающей от жажды

06:04 18.07.2020
20053
© аккаунт в Twitter "Susanta Nanda IFS"Стоп-кадр видео, где белка пьет воду из бутылки в Индии
Стоп-кадр видео, где белка пьет воду из бутылки в Индии
© аккаунт в Twitter "Susanta Nanda IFS"
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В соцсетях стал вирусным ролик, в котором белка подбегает к мужчине на улице и просит воды, сообщает NDTV.
На кадрах видно, как животное встает на задние лапы, а передние протягивает к человеку. Когда он дает белке бутылку, она жадно выпивает всю жидкость.
Видео было снято в Индии сотрудником службы охраны лесов Сюзантом Нандой.
За один день ролик набрал полмиллиона просмотров. В комментариях пользователи отмечали, что белка очень сильно хотела пить и совершенно не боялась людей. Многие были огорчены тем, что зверь живет в условиях, где нет возможности найти чистую воду.
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