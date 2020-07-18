В Сети появилось фото Стэна Ли в образе парикмахера из "Тора: Рагнарек"

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Фотограф студии Marvel выложил в Сеть ранее не публиковавшуюся фотографию Стэна Ли в образе парикмахера из фильма "Тор: Рагнарек" (2017), . Фотограф студии Marvel выложил в Сеть ранее не публиковавшуюся фотографию Стэна Ли в образе парикмахера из фильма "Тор: Рагнарек" (2017), сообщает Screen Rant.

На ней знаменитый автор комиксов сидит на съемочной площадке в своем костюме и в космических очках. В картине у него эпизодическая роль инопланетного парикмахера, который стрижет волосы Тору (Крису Хемсворту) без его разрешения.

Чак Злотник, выложивший снимок, работал фотографом в нескольких фильмах киновселенной Marvel.

Стэн Ли, написавший истории про Человека-паука, Людей Икс, Железного человека, Халка, Тора и других персонажей, умер в 2018 году. Он традиционно принимал участие в многих фильмах по мотивам своих комиксов не только как соавтор сценария и продюсер, но и как исполнитель маленьких ролей без текста.