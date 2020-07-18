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В Сети появилось фото Стэна Ли в образе парикмахера из "Тора: Рагнарек"
Фотограф студии Marvel выложил в Сеть ранее не публиковавшуюся фотографию Стэна Ли в образе парикмахера из фильма "Тор: Рагнарек" (2017), сообщает Screen Rant. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T02:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры, стэн ли

В Сети появилось фото Стэна Ли в образе парикмахера из "Тора: Рагнарек"

02:59 18.07.2020
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© Аккаунт Chuck Zlotnick в InstagramСтэн Ли из фильма "Тор: Рагнарек"
Стэн Ли из фильма Тор: Рагнарек
© Аккаунт Chuck Zlotnick в Instagram
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Фотограф студии Marvel выложил в Сеть ранее не публиковавшуюся фотографию Стэна Ли в образе парикмахера из фильма "Тор: Рагнарек" (2017), сообщает Screen Rant.
На ней знаменитый автор комиксов сидит на съемочной площадке в своем костюме и в космических очках. В картине у него эпизодическая роль инопланетного парикмахера, который стрижет волосы Тору (Крису Хемсворту) без его разрешения.
Чак Злотник, выложивший снимок, работал фотографом в нескольких фильмах киновселенной Marvel.
Стэн Ли, написавший истории про Человека-паука, Людей Икс, Железного человека, Халка, Тора и других персонажей, умер в 2018 году. Он традиционно принимал участие в многих фильмах по мотивам своих комиксов не только как соавтор сценария и продюсер, но и как исполнитель маленьких ролей без текста.
Первый раз он появился на экране в "Суде невероятного Халка" (1989), а последний — в "Мстителях: Финал".
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КультураКрис ХемсвортКино и сериалыНовости культурыСтэн Ли
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