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Алексей Воробьев выпустил песню "Аленка", записанную с помощью Моцарта
Российский певец и актер Алексей Воробьев представил на всех цифровых площадках новую песню "Аленка" и опубликовал на YouTube лирик-видео на нее. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T02:21
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
музыка, новости культуры, алексей воробьев, youtube

Алексей Воробьев выпустил песню "Аленка", записанную с помощью Моцарта

00:36 18.07.2020 (обновлено: 02:21 18.07.2020)
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Российский певец и актер Алексей Воробьев представил на всех цифровых площадках новую песню "Аленка" и опубликовал на YouTube лирик-видео на нее.

"Припев этой композиции я написал благодаря моей собаке Моцарту", – рассказал исполнитель в инстаграме.

Как именно четвероногий друг помог ему это сделать – певец пока не сообщил. Некоторые пользователи предположили, что собака могла случайно познакомить Воробьева с загадочной Аленкой из песни.
В ролике Алексей Воробьев сидит на рваном диване где-то в степи и играет на гитаре. Параллельно он рассказывает о "девчонке" по имени Аленка, которая "украла его сердце", когда музыкант впервые встретил ее в метро.
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