https://ria.ru/20200718/1574497178.html
Алексей Воробьев выпустил песню "Аленка", записанную с помощью Моцарта
Российский певец и актер Алексей Воробьев представил на всех цифровых площадках новую песню "Аленка" и опубликовал на YouTube лирик-видео на нее. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T00:36
2020-07-18T02:21
музыка
новости культуры
алексей воробьев
youtube
культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, алексей воробьев, youtube