Алексей Воробьев выпустил песню "Аленка", записанную с помощью Моцарта

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Российский певец и актер Алексей Воробьев представил на всех цифровых площадках новую песню "Аленка" и опубликовал на YouTube лирик-видео на нее.

"Припев этой композиции я написал благодаря моей собаке Моцарту", – рассказал исполнитель в инстаграме.

В ролике Алексей Воробьев сидит на рваном диване где-то в степи и играет на гитаре. Параллельно он рассказывает о "девчонке" по имени Аленка, которая "украла его сердце", когда музыкант впервые встретил ее в метро.