Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200718/1574487438.html
"Детство провел с чабанами". Как бывшие заключенные стали фермерами
В Туве освободившихся из заключения возвращают в общество — республиканское правительство предоставляет им скот и строительные материалы. Бывшие зэки становятся РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T08:07
криминал
москва
республика тыва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574462839_0:178:1537:1043_1400x0_80_0_0_0de8051fb23622e35173fcba152c209b.jpg
3
москва
республика тыва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574462839_0:178:1537:1043_1400x0_80_0_0_0de8051fb23622e35173fcba152c209b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574462839_3:168:1194:1061_1400x0_80_0_0_5cbb3c4d14ecf7b6c1bdbb1b40b80f4f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574462839_99:210:971:1082_1400x0_80_0_0_a5defc87c90dd757dc80a58771df7fbc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
криминал, москва, республика тыва, общество

"Детство провел с чабанами". Как бывшие заключенные стали фермерами

08:00 18.07.2020 (обновлено: 08:07 18.07.2020)
7937
© Фото : из личного архива Орлан-оол ЛамаЧингис-хаан
Чингис-хаан
© Фото : из личного архива Орлан-оол Лама
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Мария Семенова. В Туве освободившихся из заключения возвращают в общество — республиканское правительство предоставляет им скот и строительные материалы. Бывшие зэки становятся пастухами: живут на чабанских стоянках, ухаживают за коровами и овцами. О том, как складывается их судьба, — в материале РИА Новости.

Заброшенный проселок

От Кызыла, столицы Тувы, до села Кара-Хаак — всего 20 минут на транспорте. Но это сейчас. Раньше весной и осенью местные перебирались через Енисей на лодках, зимой — по льду. Летом ходил паром. Решить проблему бездорожья помогло соседство с военными: недалеко от села — действующий полигон. Министерство обороны наладило постоянную переправу.
Кара-Хаак — полтора десятка улиц с невысокими деревянными домами. За каждым забором — теплица: жители выращивают рассаду для продажи в городе. Но в селе работы мало, и люди уезжают в Кызыл.
© Фото : из личного архива Орлан-оол ЛамаКошара и летний загон
Кошара и летний загон
© Фото : из личного архива Орлан-оол Лама
Кошара и летний загон
За домами небольшой полузаброшенный проселок — путь на чабанскую стоянку на горе Хун-Корбес. Местные ездят на машинах, хотя дорога сильно размыта. Поколения пастухов пасли скот в горах, но в последнее время стоянка пустовала. И вот недавно ожила — Чойган Салчак с женой и родственниками построил небольшой домик шесть на шесть метров и просторную кошару (помещение для скота).
Салчак — участник республиканского проекта "Новая жизнь": правительство выделило бывшим заключенным средства на строительство и покупку скота. Освобожденным из колонии сложно найти работу, а хозяйство удержит от повторения ошибок.

Драка в части

Чойган, как и его жена Азияна, родился и вырос в Кара-Хаак. После школы служил в армии, остался контрактником и подрался с кем-то в части. Подробностей не знает даже супруга — Чойган не любит об этом говорить. Но судя по сроку — пять лет лишения свободы — у второго участника конфликта были тяжкие телесные повреждения.
© Фото : из личного архива Азияны СалчакЧойган и Азияна Салчак
Чойган и Азияна Салчак
© Фото : из личного архива Азияны Салчак
Чойган и Азияна Салчак
"Человек оступился по молодости, — вздыхает Азияна. — Вышел совсем другим — взрослым, поумневшим. А так он не курит, не злоупотребляет". Говорит только она: Чойган, как и многие тувинцы из деревни, плохо знает русский.
В 2012-м Чойган освободился, но "ходка" все изменила. "Найти постоянное место трудно, везде просят справку об несудимости. Подрабатывал то на стройке, то грузчиком. Дома не сидел — не такой он человек", — объясняет Азияна.
Она воспитатель в детсаде, на одну скудную зарплату не прожить. У пары две дочери — младшей семь, старшей десять: родилась, когда Чойган отбывал срок.

Новая жизнь

Несколько лет назад Чойган подал документы в госпрограмму "Кыштаг (зимнее стойбище — Прим. ред.) для молодой семьи", но не прошел по возрасту — супругам тогда уже исполнилось по 35 лет. Сейчас они в проекте "Новая жизнь" — здесь возрастной ценз не такой жесткий, принимают до 45.
© Фото : из личного архива Азияны СалчакСалчак на стройке
Салчак на стройке
© Фото : из личного архива Азияны Салчак
Салчак на стройке
"Не каждого пропускали, осужденных по особо тяжким статьям отсеяли. Нам очень помог глава Кызылского кожууна (района. — Прим. ред.) Сергей Лаптев. Уже заканчиваем кошары, дом. Выдали нам двести голов овец и баранов, деньги на строительство. Мощная поддержка правительства", — не скрывает радости Азияна.
Чабанская стоянка семьи Салчак в четырех километрах от села. Место выбрал сам Чойган: там, в горах, прошло его детство. Мать рано умерла, он остался с дедушкой и бабушкой — пастухами.
© Фото : из личного архива Азияны СалчакСтроящаяся кошара
Строящаяся кошара
© Фото : из личного архива Азияны Салчак
Строящаяся кошара
"Бывает, человек мается: тут работает, там работает, а все ему не по душе. Мой муж сейчас счастлив. Мы, тувинцы, скотоводы. Чойган дело хорошо знает", — с гордостью замечает женщина.
Распорядок дня изменился: "В пять утра встает, выводит овец и баранов, к часу дня гонит их к реке. Напоит — и обратно на пастбище до вечера". Азияна работу не оставила, живет на два дома: "Нужно продукты покупать и детей в школу собирать". Скоро пара начнет продавать шерсть и молоко. Через два года, по условиям проекта, они вернут двести голов скота — но приплод останется в их собственности.

"Сел по глупости"

Еще один участник программы "Новая жизнь" — Андрей из Бояровки. Это небольшая деревня на шесть улиц в Каа-Хемском районе Тувы. С одной стороны — невысокие зеленые горы, с другой — широкая река. До Кызыла — чуть меньше 80 километров.
© Фото : из личного архива Орлан-оол ЛамаАндрей (четвертый справа) с женой
Андрей (четвертый справа) с женой
© Фото : из личного архива Орлан-оол Лама
Андрей (четвертый справа) с женой
Андрей здесь родился и вырос. Вернулся после двух лет колонии за распространение наркотиков. Об этом вспоминает неохотно: "По глупости попал, хотел выручить друга".
До заключения Андрей работал водителем, хотя детство, как и у Чойгана, прошло на чабанской стоянке. После освобождения перебивался подработками — кому охота трудоустраивать уголовника. А ведь в семье трое детей.
Когда Андрея осудили, жена Олеся училась на медсестру в Красноярске. Занятия не бросила. Некоторое время дети жили без мамы и папы — за ними присматривали родственники.
© Фото : из личного архива Орлан-оол ЛамаНовый дом
Новый дом
© Фото : из личного архива Орлан-оол Лама
Новый дом
Андрей только что получил скот: коров гнали за две деревни почти весь день. У семьи уже готова кошара — низенькое бревенчатое строение с плоской крышей.
"Строили сами: жена, мои и ее братья, друзья. Поставили недалеко от деревни. Справимся, главное — сено заготовить. Я сам коров доить не умею — жена научит", — признается Андрей.
Олеся делится планами: "Теперь надо рано вставать, доить коров, целый день о них помнить, они много внимания требуют. Скоро начнем косить. Будем сметану и творог продавать — я их сама делаю". Она с детства с чабанами, у родителей было свое хозяйство — больше десяти голов.
© Фото : из личного архива Орлан-оол ЛамаОмак отмечает своих коров
Омак отмечает своих коров
© Фото : из личного архива Орлан-оол Лама
Омак отмечает своих коров
В том же Каа-Хемском районе живут еще два участника проекта — Омак и Чингис-хаан. "По-русски говорить стесняются", — объясняет главный зоотехник района Орлан-оол Лама. У Омака трое детей, он служил, был заместителем командира, а потом попал в колонию. Осудили по той же статье, что и Андрея — 228-й, "Распространение наркотиков". А вот Чингис-хаан окончил агропромышленный техникум, работал егерем, сел за "тяжкие телесные". Сейчас они получили скот и начали новую жизнь.

"Рецидивисты не могут участвовать"

В Министерстве сельского хозяйства Республики Тыва рассказали, как отбирают участников программы: "Не старше 45 лет, с пропиской в Туве, при условии, что отбыли наказание на территории России, не за рубежом. Помогаем малообеспеченным семьям с детьми, если среднедушевой доход за три месяца не превышает прожиточного минимума".
© Фото : из личного архива Орлан-оол ЛамаКоровы
Коровы
© Фото : из личного архива Орлан-оол Лама
Коровы
Осужденных по особо тяжким статьям в проект не примут. Откажут и рецидивистам. Отбор в три этапа: в сельском поселении, на уровне кожууна и на межведомственной комиссии республики. Сейчас в разных районах уже 69 участников, чабанские стоянки строят рядом с родными деревнями.
В Минсельхозе подчеркивают: цель программы — предотвратить повторные преступления. И заодно сохранить обычаи тувинского народа. Как оказалось, для многих возвращение к корням — и есть новая жизнь.
11200006
Обсудить 3
КриминалМоскваРеспублика ТываОбщество
Рекомендуем
Семья в одном из парков Москвы
Кто называет фашистскими поправки в Семейный кодекс?
Модели на показе свадебной коллекции в Нью-Йорке
Бунтарки, Золушки и хиппи: как изменилась свадебная мода за 100 лет
В Ульяновской области открылся центр реабилитации пациентов с COVID-19
В Ульяновской области открылся центр реабилитации пациентов с COVID-19
Дети занимаются предметной анимацией
Гвозди, кумыс и виртуальный мир: какие мультфильмы создают сами дети
3D модель ледокола Лидер
"Новый хозяин Севера": почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике
Казино
Украина станет новым Лас-Вегасом
Адвокат Александр Добровинский
Адвокат объяснил появление 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
Украинская телеведущая объяснила потерю зуба в прямом эфире
Мужчина на пешеходном мосту, в котором отражается флаг Китая, Гонконг
Россия научит Китай жить под вечными санкциями
Сергей Шойгу на отдыхе
Дочь Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе
Астролог Василиса Володина
Астролог Василиса Володина — о том, в какие страны сейчас не стоит ехать
Анна Амбарцумян
В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
Иосиф Пригожин заявил об угрозах расправы
Бойцы дивизии СС Галичина во время битвы за Броды. 1944 год
В Канаде сочли преступлением осквернение кенотафа дивизии СС "Галичина"
Протестующие в Нью-Йорке
"Дайте денег на экстремизм": кто и что финансирует Black Lives Matter
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
23:51Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме
Лента новостейМолния