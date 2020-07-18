Бунтарки, Золушки и хиппи: как изменилась свадебная мода за 100 лет

1920-е
На свадебную моду 20-х годов прошлого века огромное влияние оказал популярный в то время стиль флэпперов (от английского flap — "хлопать", "трепыхаться") — свободолюбивых девушек, бросивших вызов устоявшейся морали, а заодно и консервативным матерям, воспитанным еще в викторианскую эпоху.
Выглядеть вызывающе, носить короткие платья и ярко краситься, танцевать до утра в барах и слушать джаз считалось нормой.
Все это отчасти отразилось и на свадебном гардеробе. Многие невесты выбирали белоснежные наряды с глубоким вырезом, прямым силуэтом и, как правило, низкой талией. Про шляпку и кружевную вуаль, которая прикрывала открытые плечи, разумеется, не забывали. Свадьба же.
1920-е
На свадебную моду 20-х годов прошлого века огромное влияние оказал популярный в то время стиль флэпперов (от английского flap — "хлопать", "трепыхаться") — свободолюбивых девушек, бросивших вызов устоявшейся морали, а заодно и консервативным матерям, воспитанным еще в викторианскую эпоху.
Выглядеть вызывающе, носить короткие платья и ярко краситься, танцевать до утра в барах и слушать джаз считалось нормой.
Все это отчасти отразилось и на свадебном гардеробе. Многие невесты выбирали белоснежные наряды с глубоким вырезом, прямым силуэтом и, как правило, низкой талией. Про шляпку и кружевную вуаль, которая прикрывала открытые плечи, разумеется, не забывали. Свадьба же.
1930-е
В следующем десятилетии модницы немного остепенились и стали скромнее. Под венец шли в спокойных закрытых платьях с длинными рукавами.
В подобном наряде в 1935 году вышла замуж принцесса Мария де лас Мерседес Бурбон-Сицилийская за испанского принца Хуана, графа Барселонского (на фото слева).
В эту пору часто отдавали предпочтение шелку. Если невесты не могли позволить себе столь дорогой материал, то выбирали более бюджетные варианты, например вискозу или другие струящиеся ткани.
1930-е
В следующем десятилетии модницы немного остепенились и стали скромнее. Под венец шли в спокойных закрытых платьях с длинными рукавами.
В подобном наряде в 1935 году вышла замуж принцесса Мария де лас Мерседес Бурбон-Сицилийская за испанского принца Хуана, графа Барселонского (на фото слева).
В эту пору часто отдавали предпочтение шелку. Если невесты не могли позволить себе столь дорогой материал, то выбирали более бюджетные варианты, например вискозу или другие струящиеся ткани.
1940-е
В 40-е мода не сильно изменилась. Конечно, во время и после Второй мировой войны у большинства не было возможности выбирать фасоны.
В ноябре 1947 года принцесса Елизавета, будущая королева Великобритании, вышла замуж за Филиппа, принца Греческого и Датского (на фото справа). Несмотря на тяжелые послевоенные годы, когда экономили буквально на всем, в том числе и на королевской свадьбе, роскошное платье наследницы престола все-таки вошло в историю.
Наряд для невесты создал Норман Хартнелл — ведущий модельер королевства. Он искал вдохновение в полотнах Боттичелли, цветах жасмина и белых розах, и это отразилось на платье. Свадебный туалет Елизаветы был украшен тысячами бусин и жемчужин, а также изящными вышивками в виде пшеничных колосьев и звезд.
1940-е
В 40-е мода не сильно изменилась. Конечно, во время и после Второй мировой войны у большинства не было возможности выбирать фасоны.
В ноябре 1947 года принцесса Елизавета, будущая королева Великобритании, вышла замуж за Филиппа, принца Греческого и Датского (на фото справа). Несмотря на тяжелые послевоенные годы, когда экономили буквально на всем, в том числе и на королевской свадьбе, роскошное платье наследницы престола все-таки вошло в историю.
Наряд для невесты создал Норман Хартнелл — ведущий модельер королевства. Он искал вдохновение в полотнах Боттичелли, цветах жасмина и белых розах, и это отразилось на платье. Свадебный туалет Елизаветы был украшен тысячами бусин и жемчужин, а также изящными вышивками в виде пшеничных колосьев и звезд.
1950-е
В это время в моду вошел образ принцессы из сказки про Золушку. Доминировали приталенные бальные платья.
В 1950-м году в сказочном наряде от Хелен Роуз, знаменитого голливудского художника по костюмам, за сына владельца крупной сети отелей вышла замуж 18-летняя Элизабет Тейлор (на фото слева). Несмотря на то что этот брак просуществовал меньше года, наряд до сих пор включают в разные модные подборки.
Роуз дружила с Элизабет Тейлор и с Грейс Келли, они работали вместе в нескольких фильмах. И когда Келли в 1956 году выходила замуж за князя Монако Ренье III, Хелен придумала для подруги элегантный наряд с высокой горловиной, кружевным лифом и пышной юбкой (на фото справа). Им восхищались не меньше, чем роскошной церемонией бракосочетания, за которой следили более 30 миллионов телезрителей.
В учебниках модельеров осталось и платье Жаклин Кеннеди (в девичестве Бувье). В 1953 году она блистала в свадебном туалете (фото в центре) американского дизайнера Энн Лоу. Будущая первая леди США недолюбливала этот образ и сравнивала его с абажуром (из-за многочисленных оборок, имитирующих знак бесконечности). А вот многие невесты в то время, наоборот, мечтали именно о таком.
1950-е
В это время в моду вошел образ принцессы из сказки про Золушку. Доминировали приталенные бальные платья.
В 1950-м году в сказочном наряде от Хелен Роуз, знаменитого голливудского художника по костюмам, за сына владельца крупной сети отелей вышла замуж 18-летняя Элизабет Тейлор (на фото слева). Несмотря на то что этот брак просуществовал меньше года, наряд до сих пор включают в разные модные подборки.
Роуз дружила с Элизабет Тейлор и с Грейс Келли, они работали вместе в нескольких фильмах. И когда Келли в 1956 году выходила замуж за князя Монако Ренье III, Хелен придумала для подруги элегантный наряд с высокой горловиной, кружевным лифом и пышной юбкой (на фото справа). Им восхищались не меньше, чем роскошной церемонией бракосочетания, за которой следили более 30 миллионов телезрителей.
В учебниках модельеров осталось и платье Жаклин Кеннеди (в девичестве Бувье). В 1953 году она блистала в свадебном туалете (фото в центре) американского дизайнера Энн Лоу. Будущая первая леди США недолюбливала этот образ и сравнивала его с абажуром (из-за многочисленных оборок, имитирующих знак бесконечности). А вот многие невесты в то время, наоборот, мечтали именно о таком.
1960-е
В 1960-е, когда на пике популярности среди молодежи была субкультура хиппи, юбки на свадебных платьях стали короче, крой оригинальнее, а рукава шире.
Невесты в то время делали пышную прическу — бабетту, как у шведской актрисы Бритт Экланд (на фото слева), фате предпочитали шляпы с широкими полями, как Йоко Оно (в центре), или соответствовали жениху и приходили на свадьбу в брючном костюме и шляпке-таблетке, как английская актриса Аманда Берри (справа).
1960-е
В 1960-е, когда на пике популярности среди молодежи была субкультура хиппи, юбки на свадебных платьях стали короче, крой оригинальнее, а рукава шире.
Невесты в то время делали пышную прическу — бабетту, как у шведской актрисы Бритт Экланд (на фото слева), фате предпочитали шляпы с широкими полями, как Йоко Оно (в центре), или соответствовали жениху и приходили на свадьбу в брючном костюме и шляпке-таблетке, как английская актриса Аманда Берри (справа).
1970-е
Движение хиппи перешагнуло рубеж десятилетия, одновременно возникали и соответствующие модные тенденции. Выбирая наряд, невесты сначала думали об удобстве, а уже потом о красоте. Допускалось сочетать сразу несколько стилей и подчеркивать сексуальность.
В мае 1971 года состоялась свадьба рок-звезды и известного бунтаря Мика Джаггера и его подруги правозащитницы Бьянки Перес-Мора Масиас (на фото справа).
Хотя кто из них на самом деле бунтарь — еще можно поспорить.
Невеста намеренно отказалась от платья и появилась на церемонии в смелом костюме от Ива Сен-Лорана, состоящего из пиджака с глубоким вырезом (под ним ничего не было) и юбки. Наряд дополнила белая шляпа с изящной вуалью.
На черно-белых фотографиях не видно, но известно, что финальным акцентом в образе Бьянки стал ярко-красный маникюр, а не френч или нюд, которые обычно предпочитают невесты.
1970-е
Движение хиппи перешагнуло рубеж десятилетия, одновременно возникали и соответствующие модные тенденции. Выбирая наряд, невесты сначала думали об удобстве, а уже потом о красоте. Допускалось сочетать сразу несколько стилей и подчеркивать сексуальность.
В мае 1971 года состоялась свадьба рок-звезды и известного бунтаря Мика Джаггера и его подруги правозащитницы Бьянки Перес-Мора Масиас (на фото справа).
Хотя кто из них на самом деле бунтарь — еще можно поспорить.
Невеста намеренно отказалась от платья и появилась на церемонии в смелом костюме от Ива Сен-Лорана, состоящего из пиджака с глубоким вырезом (под ним ничего не было) и юбки. Наряд дополнила белая шляпа с изящной вуалью.
На черно-белых фотографиях не видно, но известно, что финальным акцентом в образе Бьянки стал ярко-красный маникюр, а не френч или нюд, которые обычно предпочитают невесты.
1980-е
Облегающие платья с пышными рукавами и огромные букеты невесты стали популярны в 1980-х.
Начало этой тенденции положила в июле 1981 года Диана, будущая принцесса Уэльская (на фото слева). Ее платье, созданное модельером Дэвидом Эмануэлем, до сих пор остается одним из самых знаменитых в мире.
И хотя некоторые критики сейчас считают его нелепым и чересчур театральным, в начале 1980-х оно произвело фурор.
Тогда миллионы зрителей влюбились в объемные рукава, многослойный воротник, пышную юбку, которая больше напоминала воздушное пирожное, и восьмиметровый шлейф.
1980-е
Облегающие платья с пышными рукавами и огромные букеты невесты стали популярны в 1980-х.
Начало этой тенденции положила в июле 1981 года Диана, будущая принцесса Уэльская (на фото слева). Ее платье, созданное модельером Дэвидом Эмануэлем, до сих пор остается одним из самых знаменитых в мире.
И хотя некоторые критики сейчас считают его нелепым и чересчур театральным, в начале 1980-х оно произвело фурор.
Тогда миллионы зрителей влюбились в объемные рукава, многослойный воротник, пышную юбку, которая больше напоминала воздушное пирожное, и восьмиметровый шлейф.
1990-е
На смену консервативным бальным пришли более современные наряды. Невесты выбирали минималистичные облегающие платья прямого кроя с открытыми плечами или вырезом лодочкой.
Однако некоторые, как, например, певица Мэрайя Кери (на фото слева), не изменяли классике и приходили на свадьбу в образе принцессы: в пышной юбке, длинной фате и с диадемой.
1990-е
На смену консервативным бальным пришли более современные наряды. Невесты выбирали минималистичные облегающие платья прямого кроя с открытыми плечами или вырезом лодочкой.
Однако некоторые, как, например, певица Мэрайя Кери (на фото слева), не изменяли классике и приходили на свадьбу в образе принцессы: в пышной юбке, длинной фате и с диадемой.
2000-е
К нулевым мода, в том числе и свадебная, стала еще более разнообразной. К облегающим нарядам добавились зауженные книзу платья-"русалки" с V-образным вырезом или бюстье.
Во многом это произошло благодаря Вере Вонг — революционерке в мире свадебной моды.
Ее отличает индивидуальный подход к каждой невесте и деталям. Дизайнер всегда пыталась передать чувства современных женщин. Поэтому в ее коллекциях можно встретить классические белые платья, а также туалеты, вдохновленные готикой, барокко и другими стилями разных эпох.
2000-е
К нулевым мода, в том числе и свадебная, стала еще более разнообразной. К облегающим нарядам добавились зауженные книзу платья-"русалки" с V-образным вырезом или бюстье.
Во многом это произошло благодаря Вере Вонг — революционерке в мире свадебной моды.
Ее отличает индивидуальный подход к каждой невесте и деталям. Дизайнер всегда пыталась передать чувства современных женщин. Поэтому в ее коллекциях можно встретить классические белые платья, а также туалеты, вдохновленные готикой, барокко и другими стилями разных эпох.
2010-е
С началом 2010-х в свадебную моду снова вернулись рукава. Знаковым платьем этого десятилетия, безусловно, считается наряд Кейт Миддлтон (на фото слева), в котором она в 2011 году вышла замуж за принца Уильяма. Авторство принадлежит Саре Бертон, креативному директору модного дома Alexander McQueen.
Приталенный классический силуэт и кружевные рукава настолько всем понравились, что некоторые сетевые магазины создали его бюджетный аналог за 200 долларов (оригинал стоил примерно 400 тысяч). Платье стало бестселлером, а многие невесты до сих пор выбирают для свадьбы наряды, напоминающие образ Кейт Миддлтон.
Для 2010-х характерно еще и то, что разрыв между повседневной и свадебной модой начал сокращаться. Невесты стали больше заботиться о том, чтобы платье подчеркивало их индивидуальность. Поэтому выйти замуж с обнаженным животом, как индийская актриса Приянка Чопра (в центре) или коротких шортах (на фото слева) теперь стало уместно, а главное — стильно и красиво.
2010-е
С началом 2010-х в свадебную моду снова вернулись рукава. Знаковым платьем этого десятилетия, безусловно, считается наряд Кейт Миддлтон (на фото слева), в котором она в 2011 году вышла замуж за принца Уильяма. Авторство принадлежит Саре Бертон, креативному директору модного дома Alexander McQueen.
Приталенный классический силуэт и кружевные рукава настолько всем понравились, что некоторые сетевые магазины создали его бюджетный аналог за 200 долларов (оригинал стоил примерно 400 тысяч). Платье стало бестселлером, а многие невесты до сих пор выбирают для свадьбы наряды, напоминающие образ Кейт Миддлтон.
Для 2010-х характерно еще и то, что разрыв между повседневной и свадебной модой начал сокращаться. Невесты стали больше заботиться о том, чтобы платье подчеркивало их индивидуальность. Поэтому выйти замуж с обнаженным животом, как индийская актриса Приянка Чопра (в центре) или коротких шортах (на фото слева) теперь стало уместно, а главное — стильно и красиво.