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Бунтарки, Золушки и хиппи: как изменилась свадебная мода за 100 лет
С июня в некоторых регионах разрешили торжественные свадебные церемонии. И хотя молодоженам пока не удастся собрать много гостей в ресторане или под шатром,... РИА Новости, 18.07.2020
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Бунтарки, Золушки и хиппи: как изменилась свадебная мода за 100 лет

08:00 18.07.2020 (обновлено: 08:07 18.07.2020)
4383
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Галина Соколова. С июня в некоторых регионах разрешили торжественные свадебные церемонии. И хотя молодоженам пока не удастся собрать много гостей в ресторане или под шатром, обменяться кольцами под марш Мендельсона получится. Поэтому невесты снова могут приступать к поиску идеального платья для самого важного дня. Белое популярно еще со времен королевы Виктории, но с тех пор многое изменилось.
© AP Photo

1920-е

На свадебную моду 20-х годов прошлого века огромное влияние оказал популярный в то время стиль флэпперов (от английского flap — "хлопать", "трепыхаться") — свободолюбивых девушек, бросивших вызов устоявшейся морали, а заодно и консервативным матерям, воспитанным еще в викторианскую эпоху.

Выглядеть вызывающе, носить короткие платья и ярко краситься, танцевать до утра в барах и слушать джаз считалось нормой.

Все это отчасти отразилось и на свадебном гардеробе. Многие невесты выбирали белоснежные наряды с глубоким вырезом, прямым силуэтом и, как правило, низкой талией. Про шляпку и кружевную вуаль, которая прикрывала открытые плечи, разумеется, не забывали. Свадьба же.

На фото: (слева) принцесса Изабелла Альфонса Бурбон-Сицилийская после свадьбы с польским графом Яном Замойским, 9 марта 1929 года; (в центре) принцесса Гермина Рейсс-Грейцская перед свадьбой с последним германским императором и королем Пруссии Вильгельмом II, 1 ноября 1922 года; (справа) политический деятель Китая Сун Мэйлин с мужем маршалом и генералиссимусом Чаном Кайши, 1 декабря, 1927 года.
1 из 10

1920-е

На свадебную моду 20-х годов прошлого века огромное влияние оказал популярный в то время стиль флэпперов (от английского flap — "хлопать", "трепыхаться") — свободолюбивых девушек, бросивших вызов устоявшейся морали, а заодно и консервативным матерям, воспитанным еще в викторианскую эпоху.

Выглядеть вызывающе, носить короткие платья и ярко краситься, танцевать до утра в барах и слушать джаз считалось нормой.

Все это отчасти отразилось и на свадебном гардеробе. Многие невесты выбирали белоснежные наряды с глубоким вырезом, прямым силуэтом и, как правило, низкой талией. Про шляпку и кружевную вуаль, которая прикрывала открытые плечи, разумеется, не забывали. Свадьба же.

© AP Photo
© AP Photo

1930-е

В следующем десятилетии модницы немного остепенились и стали скромнее. Под венец шли в спокойных закрытых платьях с длинными рукавами.

В подобном наряде в 1935 году вышла замуж принцесса Мария де лас Мерседес Бурбон-Сицилийская за испанского принца Хуана, графа Барселонского (на фото слева).

В эту пору часто отдавали предпочтение шелку. Если невесты не могли позволить себе столь дорогой материал, то выбирали более бюджетные варианты, например вискозу или другие струящиеся ткани.

На фото: (слева): принцесса Мария де лас Мерседес Бурбон-Сицилийская с мужем принцем Хуаном, сыном короля Испании Альфонсо XIII, 12 октября 1935 года; (в центре) английская светская львица Нэнси Битон с мужем сэром Хью Смайли, 18 января 1933 года; (справа) мисс Дороти Мэри Деннис после свадьбы с Леном Хаттоном, крикетистом и капитаном сборной Англии, 16 сентября 1939 года.
2 из 10

1930-е

В следующем десятилетии модницы немного остепенились и стали скромнее. Под венец шли в спокойных закрытых платьях с длинными рукавами.

В подобном наряде в 1935 году вышла замуж принцесса Мария де лас Мерседес Бурбон-Сицилийская за испанского принца Хуана, графа Барселонского (на фото слева).

В эту пору часто отдавали предпочтение шелку. Если невесты не могли позволить себе столь дорогой материал, то выбирали более бюджетные варианты, например вискозу или другие струящиеся ткани.

© AP Photo
© AP Photo

1940-е

В 40-е мода не сильно изменилась. Конечно, во время и после Второй мировой войны у большинства не было возможности выбирать фасоны.

В ноябре 1947 года принцесса Елизавета, будущая королева Великобритании, вышла замуж за Филиппа, принца Греческого и Датского (на фото справа). Несмотря на тяжелые послевоенные годы, когда экономили буквально на всем, в том числе и на королевской свадьбе, роскошное платье наследницы престола все-таки вошло в историю.

Наряд для невесты создал Норман Хартнелл — ведущий модельер королевства. Он искал вдохновение в полотнах Боттичелли, цветах жасмина и белых розах, и это отразилось на платье. Свадебный туалет Елизаветы был украшен тысячами бусин и жемчужин, а также изящными вышивками в виде пшеничных колосьев и звезд.

На фото: (слева) Александра, принцесса Греческая и Датская после свадебной церемонии с Петром II Карагеоргиевичем, последним королем Югославии, 20 марта 1944 года; (в центре) леди Сара Консуэло Спенсер-Черчилл с супругом лейтенантом Эдвином Расселом, 15 мая 1943 года; (справа) будущая королева Великобритании Елизавета II с мужем Филиппом, герцогом Эдинбургским, принцем Греческим и Датским, 20 ноября 1947 года.
3 из 10

1940-е

В 40-е мода не сильно изменилась. Конечно, во время и после Второй мировой войны у большинства не было возможности выбирать фасоны.

В ноябре 1947 года принцесса Елизавета, будущая королева Великобритании, вышла замуж за Филиппа, принца Греческого и Датского (на фото справа). Несмотря на тяжелые послевоенные годы, когда экономили буквально на всем, в том числе и на королевской свадьбе, роскошное платье наследницы престола все-таки вошло в историю.

Наряд для невесты создал Норман Хартнелл — ведущий модельер королевства. Он искал вдохновение в полотнах Боттичелли, цветах жасмина и белых розах, и это отразилось на платье. Свадебный туалет Елизаветы был украшен тысячами бусин и жемчужин, а также изящными вышивками в виде пшеничных колосьев и звезд.

© AP Photo
© AP Photo

1950-е

В это время в моду вошел образ принцессы из сказки про Золушку. Доминировали приталенные бальные платья.

В 1950-м году в сказочном наряде от Хелен Роуз, знаменитого голливудского художника по костюмам, за сына владельца крупной сети отелей вышла замуж 18-летняя Элизабет Тейлор (на фото слева). Несмотря на то что этот брак просуществовал меньше года, наряд до сих пор включают в разные модные подборки.

Роуз дружила с Элизабет Тейлор и с Грейс Келли, они работали вместе в нескольких фильмах. И когда Келли в 1956 году выходила замуж за князя Монако Ренье III, Хелен придумала для подруги элегантный наряд с высокой горловиной, кружевным лифом и пышной юбкой (на фото справа). Им восхищались не меньше, чем роскошной церемонией бракосочетания, за которой следили более 30 миллионов телезрителей.

В учебниках модельеров осталось и платье Жаклин Кеннеди (в девичестве Бувье). В 1953 году она блистала в свадебном туалете (фото в центре) американского дизайнера Энн Лоу. Будущая первая леди США недолюбливала этот образ и сравнивала его с абажуром (из-за многочисленных оборок, имитирующих знак бесконечности). А вот многие невесты в то время, наоборот, мечтали именно о таком.


На фото: (слева) Элизабет Тейлор с Конрадом Хилтоном – младшим, 6 мая 1950 года; (в центре) Жаклин Кеннеди (Бувье) с будущим президентом США Джоном Фицджералдом Кеннеди, 12 сентября 1953 года; (справа) актриса Грейс Келли после свадьбы с князем Монако Ренье III, 19 апреля 1956 года.
4 из 10

1950-е

В это время в моду вошел образ принцессы из сказки про Золушку. Доминировали приталенные бальные платья.

В 1950-м году в сказочном наряде от Хелен Роуз, знаменитого голливудского художника по костюмам, за сына владельца крупной сети отелей вышла замуж 18-летняя Элизабет Тейлор (на фото слева). Несмотря на то что этот брак просуществовал меньше года, наряд до сих пор включают в разные модные подборки.

Роуз дружила с Элизабет Тейлор и с Грейс Келли, они работали вместе в нескольких фильмах. И когда Келли в 1956 году выходила замуж за князя Монако Ренье III, Хелен придумала для подруги элегантный наряд с высокой горловиной, кружевным лифом и пышной юбкой (на фото справа). Им восхищались не меньше, чем роскошной церемонией бракосочетания, за которой следили более 30 миллионов телезрителей.

В учебниках модельеров осталось и платье Жаклин Кеннеди (в девичестве Бувье). В 1953 году она блистала в свадебном туалете (фото в центре) американского дизайнера Энн Лоу. Будущая первая леди США недолюбливала этот образ и сравнивала его с абажуром (из-за многочисленных оборок, имитирующих знак бесконечности). А вот многие невесты в то время, наоборот, мечтали именно о таком.


© AP Photo
© AP Photo

1960-е

В 1960-е, когда на пике популярности среди молодежи была субкультура хиппи, юбки на свадебных платьях стали короче, крой оригинальнее, а рукава шире.

Невесты в то время делали пышную прическу — бабетту, как у шведской актрисы Бритт Экланд (на фото слева), фате предпочитали шляпы с широкими полями, как Йоко Оно (в центре), или соответствовали жениху и приходили на свадьбу в брючном костюме и шляпке-таблетке, как английская актриса Аманда Берри (справа).

На фото: (слева) Шведская актриса Бритт Экланд с мужем британским актером Питером Селлерсом, 19 февраля 1964 года; (в центре) японская художница Йоко Оно после свадьбы с британским рок-музыкантом и участником группы The Beatles Джоном Ленноном, 20 марта 1969 года; (справа) английская актриса Аманда Барри с мужем актером Робином Хантером, 19 июня 1967 года.
5 из 10

1960-е

В 1960-е, когда на пике популярности среди молодежи была субкультура хиппи, юбки на свадебных платьях стали короче, крой оригинальнее, а рукава шире.

Невесты в то время делали пышную прическу — бабетту, как у шведской актрисы Бритт Экланд (на фото слева), фате предпочитали шляпы с широкими полями, как Йоко Оно (в центре), или соответствовали жениху и приходили на свадьбу в брючном костюме и шляпке-таблетке, как английская актриса Аманда Берри (справа).

© AP Photo
© AP Photo

1970-е

Движение хиппи перешагнуло рубеж десятилетия, одновременно возникали и соответствующие модные тенденции. Выбирая наряд, невесты сначала думали об удобстве, а уже потом о красоте. Допускалось сочетать сразу несколько стилей и подчеркивать сексуальность.

В мае 1971 года состоялась свадьба рок-звезды и известного бунтаря Мика Джаггера и его подруги правозащитницы Бьянки Перес-Мора Масиас (на фото справа).

Хотя кто из них на самом деле бунтарь — еще можно поспорить.

Невеста намеренно отказалась от платья и появилась на церемонии в смелом костюме от Ива Сен-Лорана, состоящего из пиджака с глубоким вырезом (под ним ничего не было) и юбки. Наряд дополнила белая шляпа с изящной вуалью.

На черно-белых фотографиях не видно, но известно, что финальным акцентом в образе Бьянки стал ярко-красный маникюр, а не френч или нюд, которые обычно предпочитают невесты.

На фото: (слева) дочь итальянского аристократа Олимпия Альдобрандини после свадьбы с финансистом Дэвидом де Ротшильдом, 29 июня 1974 года; (в центре) актриса Линда Картер с мужем продюсером Роном Сэмьюэлсом, 28 мая 1977 года; (справа) правозащитница Бьянка Перес-Мора Масиас во время бракосочетания с солистом британской рок-группы The Rolling Stones Миком Джаггером, 12 мая 1971 года.
6 из 10

1970-е

Движение хиппи перешагнуло рубеж десятилетия, одновременно возникали и соответствующие модные тенденции. Выбирая наряд, невесты сначала думали об удобстве, а уже потом о красоте. Допускалось сочетать сразу несколько стилей и подчеркивать сексуальность.

В мае 1971 года состоялась свадьба рок-звезды и известного бунтаря Мика Джаггера и его подруги правозащитницы Бьянки Перес-Мора Масиас (на фото справа).

Хотя кто из них на самом деле бунтарь — еще можно поспорить.

Невеста намеренно отказалась от платья и появилась на церемонии в смелом костюме от Ива Сен-Лорана, состоящего из пиджака с глубоким вырезом (под ним ничего не было) и юбки. Наряд дополнила белая шляпа с изящной вуалью.

На черно-белых фотографиях не видно, но известно, что финальным акцентом в образе Бьянки стал ярко-красный маникюр, а не френч или нюд, которые обычно предпочитают невесты.

© AP Photo
© AP Photo

1980-е

Облегающие платья с пышными рукавами и огромные букеты невесты стали популярны в 1980-х.

Начало этой тенденции положила в июле 1981 года Диана, будущая принцесса Уэльская (на фото слева). Ее платье, созданное модельером Дэвидом Эмануэлем, до сих пор остается одним из самых знаменитых в мире.

И хотя некоторые критики сейчас считают его нелепым и чересчур театральным, в начале 1980-х оно произвело фурор.

Тогда миллионы зрителей влюбились в объемные рукава, многослойный воротник, пышную юбку, которая больше напоминала воздушное пирожное, и восьмиметровый шлейф.

На фото: (слева) Диана, принцесса Уэльская после свадьбы со старшим сыном королевы Елизаветы II Чарльзом, принцем Уэльским, 29 июля 1981 года; (в центре) журналистка Мария Шрайвер перед свадьбой с актером и будущим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером, 26 апреля 1986 года; актриса Джанет Джонс (Гретцки) перед свадьбой с канадским хоккеистом Уэйном Гретцки, 16 июля 1988 года.
7 из 10

1980-е

Облегающие платья с пышными рукавами и огромные букеты невесты стали популярны в 1980-х.

Начало этой тенденции положила в июле 1981 года Диана, будущая принцесса Уэльская (на фото слева). Ее платье, созданное модельером Дэвидом Эмануэлем, до сих пор остается одним из самых знаменитых в мире.

И хотя некоторые критики сейчас считают его нелепым и чересчур театральным, в начале 1980-х оно произвело фурор.

Тогда миллионы зрителей влюбились в объемные рукава, многослойный воротник, пышную юбку, которая больше напоминала воздушное пирожное, и восьмиметровый шлейф.

© AP Photo
© AP Photo / Mike Alexander/ Armando Franca/ Elizabeth Ellis

1990-е

На смену консервативным бальным пришли более современные наряды. Невесты выбирали минималистичные облегающие платья прямого кроя с открытыми плечами или вырезом лодочкой.

Однако некоторые, как, например, певица Мэрайя Кери (на фото слева), не изменяли классике и приходили на свадьбу в образе принцессы: в пышной юбке, длинной фате и с диадемой.

На фото: (слева) певица Мэрайя Кэри выходит замуж за продюсера Томми Моттолу, 5 июня 1993 года; (в центре) Кристина, инфанта Испании после свадьбы с испанским гандболистом и призером Олимпийских игр Иньяки Урдангарином, 4 октября 1997 года; (справа) предпринимательница Карен Вальдбиллиг Кейсик и американский политик Джон Кейсик, 22 марта 1997 года.
8 из 10

1990-е

На смену консервативным бальным пришли более современные наряды. Невесты выбирали минималистичные облегающие платья прямого кроя с открытыми плечами или вырезом лодочкой.

Однако некоторые, как, например, певица Мэрайя Кери (на фото слева), не изменяли классике и приходили на свадьбу в образе принцессы: в пышной юбке, длинной фате и с диадемой.

© AP Photo / Mike Alexander/ Armando Franca/ Elizabeth Ellis
© AP Photo / Louis Lanzano/ Brett Coomer/ Luca Bruno

2000-е

К нулевым мода, в том числе и свадебная, стала еще более разнообразной. К облегающим нарядам добавились зауженные книзу платья-"русалки" с V-образным вырезом или бюстье.

Во многом это произошло благодаря Вере Вонг — революционерке в мире свадебной моды.

Ее отличает индивидуальный подход к каждой невесте и деталям. Дизайнер всегда пыталась передать чувства современных женщин. Поэтому в ее коллекциях можно встретить классические белые платья, а также туалеты, вдохновленные готикой, барокко и другими стилями разных эпох.

На фото: (слева) модель представляет платье из весенней коллекции дизайнера Веры Вонг на Bridal Week в Нью-Йорке, 17 апреля 2008 года; (в центре) Екатерина Дмитриева Маленченко позирует рядом с картонной фигурой ее мужа российским космонавтом и Героем РФ Юрием Маленченко после свадебной церемонии, которая прошла по спутниковой линии, 10 августа 2003 года; (справа) итальянский модельер Антонио Д’Амико, представивший коллекцию весна-лето 2000, с французской манекенщицей на показе в Милане, 26 сентября 1999 года.
9 из 10

2000-е

К нулевым мода, в том числе и свадебная, стала еще более разнообразной. К облегающим нарядам добавились зауженные книзу платья-"русалки" с V-образным вырезом или бюстье.

Во многом это произошло благодаря Вере Вонг — революционерке в мире свадебной моды.

Ее отличает индивидуальный подход к каждой невесте и деталям. Дизайнер всегда пыталась передать чувства современных женщин. Поэтому в ее коллекциях можно встретить классические белые платья, а также туалеты, вдохновленные готикой, барокко и другими стилями разных эпох.

© AP Photo / Louis Lanzano/ Brett Coomer/ Luca Bruno
© AP Photo / Martin Meissner/ Rajanish Kakade/ Frank Franklin II

2010-е

С началом 2010-х в свадебную моду снова вернулись рукава. Знаковым платьем этого десятилетия, безусловно, считается наряд Кейт Миддлтон (на фото слева), в котором она в 2011 году вышла замуж за принца Уильяма. Авторство принадлежит Саре Бертон, креативному директору модного дома Alexander McQueen.

Приталенный классический силуэт и кружевные рукава настолько всем понравились, что некоторые сетевые магазины создали его бюджетный аналог за 200 долларов (оригинал стоил примерно 400 тысяч). Платье стало бестселлером, а многие невесты до сих пор выбирают для свадьбы наряды, напоминающие образ Кейт Миддлтон.

Для 2010-х характерно еще и то, что разрыв между повседневной и свадебной модой начал сокращаться. Невесты стали больше заботиться о том, чтобы платье подчеркивало их индивидуальность. Поэтому выйти замуж с обнаженным животом, как индийская актриса Приянка Чопра (в центре) или коротких шортах (на фото слева) теперь стало уместно, а главное — стильно и красиво.

На фото: (слева) Кейт Миддлтон (герцогиня Кембриджская) после свадьбы с принцем Уильямом, герцогом Кембриджским, 29 апреля 2011 года; (в центре) индийская актриса Приянка Чопра вместе с супругом музыкантом Ником Джонасом, 20 декабря 2018 года; (справа) показ ливанского дизайнера Рима Акры в рамках модной недели Bridal Week в Нью-Йорке, 11 апреля 2019 года.
10 из 10

2010-е

С началом 2010-х в свадебную моду снова вернулись рукава. Знаковым платьем этого десятилетия, безусловно, считается наряд Кейт Миддлтон (на фото слева), в котором она в 2011 году вышла замуж за принца Уильяма. Авторство принадлежит Саре Бертон, креативному директору модного дома Alexander McQueen.

Приталенный классический силуэт и кружевные рукава настолько всем понравились, что некоторые сетевые магазины создали его бюджетный аналог за 200 долларов (оригинал стоил примерно 400 тысяч). Платье стало бестселлером, а многие невесты до сих пор выбирают для свадьбы наряды, напоминающие образ Кейт Миддлтон.

Для 2010-х характерно еще и то, что разрыв между повседневной и свадебной модой начал сокращаться. Невесты стали больше заботиться о том, чтобы платье подчеркивало их индивидуальность. Поэтому выйти замуж с обнаженным животом, как индийская актриса Приянка Чопра (в центре) или коротких шортах (на фото слева) теперь стало уместно, а главное — стильно и красиво.

© AP Photo / Martin Meissner/ Rajanish Kakade/ Frank Franklin II
141020031
КультураПриянка ЧопраКейт МиддлтонСтиль жизниВера ВонгВеликобританияСШАЖаклин КеннедиЙоко ОноГрейс КеллиЕлизавета IIДиана, принцесса УэльскаяМэрайя КэриЭлизабет Тейлор
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04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
23:51Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме
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