Бунтарки, Золушки и хиппи: как изменилась свадебная мода за 100 лет

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1920-е

На свадебную моду 20-х годов прошлого века огромное влияние оказал популярный в то время стиль флэпперов (от английского flap — "хлопать", "трепыхаться") — свободолюбивых девушек, бросивших вызов устоявшейся морали, а заодно и консервативным матерям, воспитанным еще в викторианскую эпоху.

Выглядеть вызывающе, носить короткие платья и ярко краситься, танцевать до утра в барах и слушать джаз считалось нормой.

Все это отчасти отразилось и на свадебном гардеробе. Многие невесты выбирали белоснежные наряды с глубоким вырезом, прямым силуэтом и, как правило, низкой талией. Про шляпку и кружевную вуаль, которая прикрывала открытые плечи, разумеется, не забывали. Свадьба же.