Концентрация аммонийного азота снизилась на 38% в Москве-реке

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Устойчивая динамика улучшения качества воды наблюдается в Москве-реке, концентрация аммонийного азота в нижнем участке течения снизилась на 38% с 2015 года, сообщила журналистам начальник отдела мониторинга поверхностных водных объектов ГПБУ " Устойчивая динамика улучшения качества воды наблюдается в Москве-реке, концентрация аммонийного азота в нижнем участке течения снизилась на 38% с 2015 года, сообщила журналистам начальник отдела мониторинга поверхностных водных объектов ГПБУ " Мосэкомониторинг " департамента природопользования и охраны окружающей среды Виктория Мазлова.

"В настоящее время для реки-Москвы характерна устойчивая динамика улучшения качества воды. Качество воды находится в рамках культурно-бытовых нормативов, очень положительно снижается концентрация аммонийного азота на нижнем участке, это одно из веществ, которое характерно для стоков коммунально-бытовой канализации. Это происходит потому, что уже в течение нескольких последних лет происходит масштабная реконструкция Курьяновских очистных сооружений. Как результат, с 2015 года концентрация аммонийного азота на нижнем участке течения реки снизились на цифры порядка 38%", - рассказала Мазлова.

По её словам, в центральной части города, особенно на его самом напряженном участке в районе впадения реки Яузы, где много дорог, снижается содержание нефтепродуктов и металлов. Так, за последние 10 лет эти показатели снизились в два раза.

"Качество воды на верхнем участке остается постоянным и стабильным, и в целом положительная динамика стабильная", - отметила Мазлова.

Она уточнила, что ежедневный мониторинг качества воды и донных осадков акватории реки Москвы в черте города в период навигации осуществляется судном "Экопатруль" с аналитическим комплексом "Акватория 2М" на борту. Патрулируется вся акватории Москвы-реки от Спасского до Бесединского моста. Там, где судно не может пройти, работает ручной отбор, например, на притоках Москвы-реки и на реках в ТиНАО.