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Концентрация аммонийного азота снизилась на 38% в Москве-реке
Устойчивая динамика улучшения качества воды наблюдается в Москве-реке, концентрация аммонийного азота в нижнем участке течения снизилась на 38% с 2015 года,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-22T12:04
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РИА Новости
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353
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мосэкомониторинг

Концентрация аммонийного азота снизилась на 38% в Москве-реке

14:05 17.07.2020 (обновлено: 12:04 22.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и Кремль
Вид на Москву-реку и Кремль
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Устойчивая динамика улучшения качества воды наблюдается в Москве-реке, концентрация аммонийного азота в нижнем участке течения снизилась на 38% с 2015 года, сообщила журналистам начальник отдела мониторинга поверхностных водных объектов ГПБУ "Мосэкомониторинг" департамента природопользования и охраны окружающей среды Виктория Мазлова.
"В настоящее время для реки-Москвы характерна устойчивая динамика улучшения качества воды. Качество воды находится в рамках культурно-бытовых нормативов, очень положительно снижается концентрация аммонийного азота на нижнем участке, это одно из веществ, которое характерно для стоков коммунально-бытовой канализации. Это происходит потому, что уже в течение нескольких последних лет происходит масштабная реконструкция Курьяновских очистных сооружений. Как результат, с 2015 года концентрация аммонийного азота на нижнем участке течения реки снизились на цифры порядка 38%", - рассказала Мазлова.
По её словам, в центральной части города, особенно на его самом напряженном участке в районе впадения реки Яузы, где много дорог, снижается содержание нефтепродуктов и металлов. Так, за последние 10 лет эти показатели снизились в два раза.
"Качество воды на верхнем участке остается постоянным и стабильным, и в целом положительная динамика стабильная", - отметила Мазлова.
Она уточнила, что ежедневный мониторинг качества воды и донных осадков акватории реки Москвы в черте города в период навигации осуществляется судном "Экопатруль" с аналитическим комплексом "Акватория 2М" на борту. Патрулируется вся акватории Москвы-реки от Спасского до Бесединского моста. Там, где судно не может пройти, работает ручной отбор, например, на притоках Москвы-реки и на реках в ТиНАО.
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Как рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, бортовой аналитический комплекс постоянно берет пробы воды гидравлическими насосами, анализируя ее в режиме реального времени по основным параметрам – на марганец, аммоний, нитриты, фосфаты, хлориды, проводит экспресс-анализ ряда физико-химических показателей - температура воды, растворённый кислород, рН, окислительно-восстановительный потенциал, удельная электропроводность. Контролируя качество воды в реке, в течение каждого рабочего дня "Экопатруль" проходит от 60 до 100 километров водного пути.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосэкомониторинг
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