Боррель обеспокоен санкциями США против "Северного потока — 2"

"Я глубоко обеспокоен участившимся применением санкций со стороны США или угрозой их применения против европейский компаний и интересов. Мы наблюдали это в ситуациях вокруг Ирана, Кубы, Международного уголовного суда и недавно в отношении проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", - говорится в письменном заявлении Борреля.