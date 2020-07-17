Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574520675.html
Боррель обеспокоен санкциями США против "Северного потока — 2"
Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T23:56
турецкий поток
жозеп боррель
северный поток — 2
евросоюз
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156200/48/1562004841_0:167:3105:1915_1400x0_80_0_0_f2fb5faa8ab929dd1e3762c54239610a.jpg
https://ria.ru/20200717/1574489606.html
Дальше обеспокоенности как обычно дело не пойдёт!
12
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156200/48/1562004841_0:167:3105:1915_1400x0_80_0_0_f2fb5faa8ab929dd1e3762c54239610a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156200/48/1562004841_219:0:2948:2047_1400x0_80_0_0_e5723c72480c4d90984a662225f74d10.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156200/48/1562004841_560:0:2607:2047_1400x0_80_0_0_d38e658f33b5741b3ffcc03b1f914744.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турецкий поток, жозеп боррель, северный поток — 2, евросоюз, сша, в мире

Боррель обеспокоен санкциями США против "Северного потока — 2"

23:45 17.07.2020 (обновлено: 23:56 17.07.2020)
2836
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток 2" и "Турецкий поток", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Я глубоко обеспокоен участившимся применением санкций со стороны США или угрозой их применения против европейский компаний и интересов. Мы наблюдали это в ситуациях вокруг Ирана, Кубы, Международного уголовного суда и недавно в отношении проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", - говорится в письменном заявлении Борреля.
По его словам, ЕС в принципе выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, ведущих легальный бизнес. "Европейская политика должна определяться здесь в Европе, а не третьими странам", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.
Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер
Вчера, 12:40
Ишингер прокомментировал угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
213930939
Обсудить 3
Турецкий потокЖозеп БоррельСеверный поток — 2ЕвросоюзСШАВ мире
Популярные комментарии
Дальше обеспокоенности как обычно дело не пойдёт!
18 июля, 00:22
z0zero 0000
371001
Рекомендуем
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева рассказала о "чудовищной" ошибке молодости
Пранкер Владимир Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН
Владимир Познер
Познер одним словом выразил ощущения по отношению к России
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
"Как слону дробина". Депутат оценил возможные санкции США против Турции
Дезинфекция на автозаправочной станции в Каракасе
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Сотрудник полиции
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков
В Минвостокразвития назвали задачу "арктического гектара"
Камера исполнения приговоров к смертной казни
СМИ: федеральные власти США казнили третьего за неделю преступника
Автомобиль полиции в Киеве
Киев заявил о задержании одного из организаторов референдума по ЛНР
Маша Распутина
Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
Сотрудники элитного подразделения бундесвера KSK
В Германии при задержании "шварцвальдского Рэмбо" пострадал спецназовец
Пират
В Гвинейском заливе пираты напали на танкер, где могут быть россияне
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
Лента новостейМолния