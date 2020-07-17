В Минвостокразвития назвали задачу "арктического гектара"

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Выдача "арктических гектаров" не остановит отток населения из арктических регионов РФ, но упростит процедуру получения там земли, заявил замглавы Выдача "арктических гектаров" не остановит отток населения из арктических регионов РФ, но упростит процедуру получения там земли, заявил замглавы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков

Минвостокразвития подготовило законопроект, который расширит программу "дальневосточный гектар" на арктические регионы России. После принятия поправок, первые полгода право на получение земельных участков в Арктике будут иметь жители арктических регионов. Позже такое право появится у любого гражданина России. Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики: в Мурманской области , Ненецком и Ямало-Ненецкий автономных округах, в 23 муниципальных районах Красноярского края Архангельской области , Республиках Коми и Карелия. Чукотский автономный округ и арктические муниципалитеты Якутии в этот список не войдут, так как земля там выдается, как на всем Дальнем Востоке.

"В Арктике у нас нет цели, чтобы с помощью этого механизма заселять арктические территории, потому что прошли давно те времена, когда люди за землей куда-то ехали. И отток это не остановит. Эта мера, эта инициатива не про эти задачи", - сказал Крутиков в эфире программы "Сканер" на радиостанции " Эхо Москвы ".

По словам замминистра, распространение программы "дальневосточный гектар" на арктические регионы упростит процедуру получения земли, ведь ее можно будет оформить через сайт.

"Конечно, на мой взгляд, это будет стимулировать людей использовать для себя такую возможность", - сказал Крутиков.

Также замминистра отметил, что программа "дальневосточный гектар" задумывалась для того, чтобы дать людям возможность пользоваться свободной землей и таким образом вовлекать эту землю в оборот.

"Сегодня Росреестр смотрит на этот механизм с точки зрения возможности его использования для упрощения выдачи земли по всей стране. Я считаю, что это - главный успех", - сказал Крутиков.