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В Минвостокразвития назвали задачу "арктического гектара"
Выдача "арктических гектаров" не остановит отток населения из арктических регионов РФ, но упростит процедуру получения там земли, заявил замглавы министерства... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T23:39
александр крутиков
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
архангельская область
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александр крутиков, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), архангельская область, красноярский край, мурманская область, общество

В Минвостокразвития назвали задачу "арктического гектара"

23:39 17.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Выдача "арктических гектаров" не остановит отток населения из арктических регионов РФ, но упростит процедуру получения там земли, заявил замглавы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
Минвостокразвития подготовило законопроект, который расширит программу "дальневосточный гектар" на арктические регионы России. После принятия поправок, первые полгода право на получение земельных участков в Арктике будут иметь жители арктических регионов. Позже такое право появится у любого гражданина России. Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики: в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецкий автономных округах, в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республиках Коми и Карелия. Чукотский автономный округ и арктические муниципалитеты Якутии в этот список не войдут, так как земля там выдается, как на всем Дальнем Востоке.
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"В Арктике у нас нет цели, чтобы с помощью этого механизма заселять арктические территории, потому что прошли давно те времена, когда люди за землей куда-то ехали. И отток это не остановит. Эта мера, эта инициатива не про эти задачи", - сказал Крутиков в эфире программы "Сканер" на радиостанции "Эхо Москвы".
По словам замминистра, распространение программы "дальневосточный гектар" на арктические регионы упростит процедуру получения земли, ведь ее можно будет оформить через сайт.
"Конечно, на мой взгляд, это будет стимулировать людей использовать для себя такую возможность", - сказал Крутиков.
Также замминистра отметил, что программа "дальневосточный гектар" задумывалась для того, чтобы дать людям возможность пользоваться свободной землей и таким образом вовлекать эту землю в оборот.
"Сегодня Росреестр смотрит на этот механизм с точки зрения возможности его использования для упрощения выдачи земли по всей стране. Я считаю, что это - главный успех", - сказал Крутиков.
Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно через интернет на сайте "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин РФ может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. Всего за время действия программы земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" в ДФО взяли около 82 тысяч человек.
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Александр КрутиковФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Архангельская областьКрасноярский крайМурманская областьОбщество
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