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В Гвинейском заливе пираты напали на танкер, где могут быть россияне
Пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе, среди 15 членов экипажа, взятых в заложники, могут быть граждане РФ и Украины, сообщает на портале... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T23:29
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В Гвинейском заливе пираты напали на танкер, где могут быть россияне

23:29 17.07.2020
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПират
Пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Пират. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе, среди 15 членов экипажа, взятых в заложники, могут быть граждане РФ и Украины, сообщает на портале компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности.
По ее данным, нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того.
"Согласно первоначальным сообщениям, к судну приблизились восемь вооруженных людей и поднялись на борт, в результате были похищены 15 членов экипажа. Похищенные члены экипажа, предположительно, граждане РФ и Украины", - сообщает портал.
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