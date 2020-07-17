https://ria.ru/20200717/1574520483.html
В Гвинейском заливе пираты напали на танкер, где могут быть россияне
Пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе, среди 15 членов экипажа, взятых в заложники, могут быть граждане РФ и Украины, сообщает на портале... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T23:29
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