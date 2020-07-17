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США заявили о снижении уровня иностранного вмешательства в выборы
Власти США считают, что уровень иностранного вмешательства в американские выборы в 2020 году снизился, заявил директор Агентства по кибербезопасности и... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T23:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, сша, в мире

США заявили о снижении уровня иностранного вмешательства в выборы

23:21 17.07.2020
219
© Samuel CorumИзбиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
© Samuel Corum
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Власти США считают, что уровень иностранного вмешательства в американские выборы в 2020 году снизился, заявил директор Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Кристофер Кребс.
"По сравнению с тем, как обстояли дела в 2016 году, мы не видим такого уровня скоординированной, настойчивой кибер-деятельности со стороны противников", - сказал Кребс, выступая на мероприятии Института имени Брукингса.
По его словам, США теперь лучше представляют себе, как отражать подобные атаки.
Ранее США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, Москва это опровергала.
Выборы президента США, а также выборы в конгресс пройдут в США 3 ноября.
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