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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574520339.html
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237 743 и превысило 13,6 миллиона, всего скончались более 585 тысяч пациентов с... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T23:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, воз, в мире

ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом

23:15 17.07.2020 (обновлено: 23:34 17.07.2020)
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© AP Photo / Matias DelacroixДезинфекция на автозаправочной станции в Каракасе
Дезинфекция на автозаправочной станции в Каракасе
© AP Photo / Matias Delacroix
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237 743 и превысило 13,6 миллиона, всего скончались более 585 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 июля, тогда за 24 часа были выявлены более 230 тысяч случаев COVID-19.
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Вчера, 18:10Распространение нового коронавируса
Найден самый ранний симптом коронавируса
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 237 743 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 5 682 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 13 616 593, число летальных исходов - 585 727.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 7 154 840 и Европе - 3 008 972.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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