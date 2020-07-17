В Пермском крае умерла врач с подозрением на коронавирус

"В возрасте 62 лет 17 июля скончалась врач, заведующая отделением неврологии Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн, предварительный диагноз - COVID-19. Заражение не связано с профессиональной деятельностью специалиста и произошло в быту", - говорится в сообщении.