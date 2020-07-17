Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574520055.html
Минтранс предложил субсидировать семейные поездки в купе
Минтранс РФ подготовил проект о субсидировании льготных тарифов на семейные поездки в купе поездов дальнего следования для развития внутреннего туризма,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T22:40
россия
туризм
новости - туризм
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/100881/71/1008817114_0:938:2000:2063_1400x0_80_0_0_d23b1aa3f02fe6b374848d97fb255ea3.jpg
https://ria.ru/20200625/1573476303.html
https://ria.ru/20200703/1573864925.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/100881/71/1008817114_0:938:2000:2063_1400x0_80_0_0_d23b1aa3f02fe6b374848d97fb255ea3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/100881/71/1008817114_0:750:2000:2250_1400x0_80_0_0_d2d3053491679d63c8ccfe049d2ca7fd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/100881/71/1008817114_0:500:2000:2500_1400x0_80_0_0_f32238493c9b3050841a29b3ac8c42b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, туризм, новости - туризм, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество

Минтранс предложил субсидировать семейные поездки в купе

22:40 17.07.2020
1267
© Fotolia / Dmitry VereshchaginКупейный вагон
Купейный вагон
© Fotolia / Dmitry Vereshchagin
Купейный вагон. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минтранс РФ подготовил проект о субсидировании льготных тарифов на семейные поездки в купе поездов дальнего следования для развития внутреннего туризма, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Минтрансом России подготовлен проект постановления правительства РФ "Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на осуществление семейных поездок железнодорожным транспортом общего пользования в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий, в целях повышения конкурентоспособности внутреннего туристического продукта", - говорится в пояснительной записке.
Интерьер купе в поезде
25 июня, 16:57Туризм
РЖД летом будут продавать билеты для детей в двухэтажные купе со скидкой
Отмечается, что проект разработан в рамках общенационального плана восстановления российской экономики.
Субсидирование перевозок по маршрутам из перечня, предоставленного Федеральным агентством по туризму, и в обратном направлении предполагается в объеме до 835 миллионов рублей. Объем перевезенных пассажиров может составить порядка 350 тысяч человек, говорится в пояснительной записке.
"Установление льготного тарифа будет иметь стимулирующий характер при приобретении билетов на проезд в туристических целях", - поясняет ведомство.
"Цель поездки для настоящего проекта постановления определяется на основании заполненной анкеты по форме, установленной организацией, содержащей сведения о путешествии, в том числе о планируемом маршруте, контактные данные туриста", - уточняют разработчики проекта.
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
3 июля, 17:36
Оператор поездов в Крым запускает новый маршрут
2001003
Обсудить 1
РоссияТуризмНовости - ТуризмМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Общество
Рекомендуем
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Сотрудник полиции
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
"Как слону дробина". Депутат оценил возможные санкции США против Турции
Сотрудники элитного подразделения бундесвера KSK
В Германии при задержании "шварцвальдского Рэмбо" пострадал спецназовец
Пранкер Владимир Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН
Автомобиль полиции в Киеве
Киев заявил о задержании одного из организаторов референдума по ЛНР
Дезинфекция на автозаправочной станции в Каракасе
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева рассказала о "чудовищной" ошибке молодости
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Найден самый ранний симптом коронавируса
Владимир Познер
Познер одним словом выразил ощущения по отношению к России
Девушка с планшетом в библиотеке
В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ
Автомобиль скорой помощи в США
Американец заразился чумой
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Власти Нью-Йорка заявили об иммунитете от COVID-19 у 20% жителей города
Президент Украины Владимир Зеленский
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Боррель обеспокоен санкциями США против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
Лента новостейМолния