Минтранс предложил субсидировать семейные поездки в купе

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минтранс РФ подготовил проект о субсидировании льготных тарифов на семейные поездки в купе поездов дальнего следования для развития внутреннего туризма, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минтрансом России подготовлен проект постановления правительства РФ "Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на осуществление семейных поездок железнодорожным транспортом общего пользования в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий, в целях повышения конкурентоспособности внутреннего туристического продукта", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что проект разработан в рамках общенационального плана восстановления российской экономики.

Субсидирование перевозок по маршрутам из перечня, предоставленного Федеральным агентством по туризму, и в обратном направлении предполагается в объеме до 835 миллионов рублей. Объем перевезенных пассажиров может составить порядка 350 тысяч человек, говорится в пояснительной записке.

"Установление льготного тарифа будет иметь стимулирующий характер при приобретении билетов на проезд в туристических целях", - поясняет ведомство.