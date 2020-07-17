Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574520004.html
Власти Нью-Йорка заявили об иммунитете от COVID-19 у 20% жителей города
Около 20% жителей города Нью-Йорк в США обладают иммунитетом от нового коронавируса, сообщил РИА Новости директор по вопросам общественной информации... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T22:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141088_0:320:3070:2048_1400x0_80_0_0_9bf87c65558c1966832ca6e38b90ec61.jpg
https://ria.ru/20200717/1574511314.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
4
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141088_0:320:3070:2048_1400x0_80_0_0_9bf87c65558c1966832ca6e38b90ec61.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141088_339:0:3070:2048_1400x0_80_0_0_d33dc1b62cf8a0f3adf1a98de905e0c2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141088_1022:0:3070:2048_1400x0_80_0_0_f269919f8a94a1a0c34f10e625ed2218.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, нью-йорк (город), сша, в мире

Власти Нью-Йорка заявили об иммунитете от COVID-19 у 20% жителей города

22:38 17.07.2020
373
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Около 20% жителей города Нью-Йорк в США обладают иммунитетом от нового коронавируса, сообщил РИА Новости директор по вопросам общественной информации департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Джона Бруно.
"Согласно недавним исследованиям серопревалентности, проведенным Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк, антитела присутствуют примерно у 20% жителей (города) Нью-Йорка, но показатели варьируются в зависимости от места проживания", - говорится в заявлении Бруно.
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Вчера, 18:10Распространение нового коронавируса
Найден самый ранний симптом коронавируса
Он при этом отметил, что обсуждать коллективный иммунитет преждевременно, так как все еще изучается, что означает наличие антител против COVID-19 для человека и в течение какого времени человек будет обладать таким иммунитетом.
"Мы не знаем, когда определенный уровень иммунитета в одной общине превращается в коллективный иммунитет", - подчеркнул Бруно.
Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни здесь за сутки умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по последним данным, скончались 18 758 человек, еще порядка 4,6 тысячи смертей требуют дополнительной проверки. По последним данным заразились в городе всего 217 562 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
001101
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нью-Йорк (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Колумбия
В Колумбии около 2500 представителей коренных народов заболели COVID-19
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
ВОЗ заявила о выходе Бразилии на плато по коронавирусу
Купейный вагон
Минтранс предложил субсидировать семейные поездки в купе
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
"Как слону дробина". Депутат оценил возможные санкции США против Турции
Работа нефтяных станков - качалок
Новак назвал текущие цены на нефть сбалансированными
Пранкер Владимир Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН
Военные действия в провинции Идлиб
Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Дезинфекция на автозаправочной станции в Каракасе
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом
Сотрудники элитного подразделения бундесвера KSK
В Германии при задержании "шварцвальдского Рэмбо" пострадал спецназовец
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Байден выступил против открытия школ в США
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
США заявили о снижении уровня иностранного вмешательства в выборы
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Пермском крае умерла врач с подозрением на коронавирус
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал приоритеты для нефтедобывающих компаний
Автомобиль полиции в Киеве
Киев заявил о задержании одного из организаторов референдума по ЛНР
Автомобиль скорой помощи в США
Американец заразился чумой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
Лента новостейМолния