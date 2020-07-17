https://ria.ru/20200717/1574520004.html
Власти Нью-Йорка заявили об иммунитете от COVID-19 у 20% жителей города
Около 20% жителей города Нью-Йорк в США обладают иммунитетом от нового коронавируса, сообщил РИА Новости директор по вопросам общественной информации... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T22:38
2020-07-17T22:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нью-йорк (город)
сша
в мире
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нью-йорк (город)
сша
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нью-йорк (город), сша, в мире
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Около 20% жителей города Нью-Йорк в США
обладают иммунитетом от нового коронавируса, сообщил РИА Новости директор по вопросам общественной информации департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Джона Бруно.
"Согласно недавним исследованиям серопревалентности, проведенным Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк
, антитела присутствуют примерно у 20% жителей (города) Нью-Йорка, но показатели варьируются в зависимости от места проживания", - говорится в заявлении Бруно.
Он при этом отметил, что обсуждать коллективный иммунитет преждевременно, так как все еще изучается, что означает наличие антител против COVID-19 для человека и в течение какого времени человек будет обладать таким иммунитетом.
"Мы не знаем, когда определенный уровень иммунитета в одной общине превращается в коллективный иммунитет", - подчеркнул Бруно.
Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни здесь за сутки умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по последним данным, скончались 18 758 человек, еще порядка 4,6 тысячи смертей требуют дополнительной проверки. По последним данным заразились в городе всего 217 562 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.