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https://ria.ru/20200717/1574519968.html
В Колумбии около 2500 представителей коренных народов заболели COVID-19
Не менее 2500 представителей коренного населения Колумбии заразились коронавирусом, 90 человек скончались, следует из данных Национальной организации коренных... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T22:36
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353
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коронавирус covid-19, колумбия, в мире

В Колумбии около 2500 представителей коренных народов заболели COVID-19

22:36 17.07.2020
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© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в фотобанкКолумбия
Колумбия
© РИА Новости / Чернощек А
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Колумбия. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Не менее 2500 представителей коренного населения Колумбии заразились коронавирусом, 90 человек скончались, следует из данных Национальной организации коренных народов Колумбии.
По данным организации, среди 54 коренных народов Колумбии было зафиксировано "2500 подтвержденных случаев заражения, 90 скончавшихся, 1 330 выздоровевших".
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Ещё 398 365 семьям коренных народов грозит угроза заражения, предупреждают в организации.
По данным министерства здравоохранения Колумбии, в стране зарегистрировано 173 206 случаев заражения коронавирусом, число скончавшихся - 6 029 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КолумбияВ мире
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