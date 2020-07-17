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Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T22:22
война в сирии
джабхат ан-нусра
идлиб (мухафаза)
латакия (мухафаза)
сирия
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в мире
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война в сирии, джабхат ан-нусра, идлиб (мухафаза), латакия (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

22:22 17.07.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Кавкаба, один обстрел населенного пункта Бардих, один обстрел населенного пункта Джубас, один обстрел населенного пункта Хантунин в провинции Идлиб, два обстрела населенного пункта Ракм-Хадада, один обстрел населенного пункта Наура, один обстрел населенного пункта Бейт-Смайра в провинции Латакия, два обстрела населенного пункта Минзас в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*, - сказал он.
Щербицкий добавил, что за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Кроме того, было продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Алеппо и Хасеке. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииДжабхат ан-НусраИдлиб (мухафаза)Латакия (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
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