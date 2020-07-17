Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

"Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Кавкаба, один обстрел населенного пункта Бардих, один обстрел населенного пункта Джубас, один обстрел населенного пункта Хантунин в провинции Идлиб, два обстрела населенного пункта Ракм-Хадада, один обстрел населенного пункта Наура, один обстрел населенного пункта Бейт-Смайра в провинции Латакия, два обстрела населенного пункта Минзас в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*, - сказал он.
Щербицкий добавил, что за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Кроме того, было продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Алеппо и Хасеке. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование.
* Террористическая организация, запрещенная в России