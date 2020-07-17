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Новак назвал текущие цены на нефть сбалансированными
Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в 40-43 доллара за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T22:17
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
опек
александр новак
экономика
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цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, александр новак, экономика

Новак назвал текущие цены на нефть сбалансированными

22:17 17.07.2020
306
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в 40-43 доллара за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.
"Нет, не ожидаем, потому что рынок это уже имеет в виду", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли изменение цен на нефть в связи с переходом ОПЕК+ к некоторому росту добычи.
Говоря об ожиданиях ценового диапазона, Новак заявил: "Сейчас держится уже месяц на уровне 40-43 доллара, более-менее цена сбалансирована, исходя из баланса, это сегодня есть на текущий момент".
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