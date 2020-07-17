https://ria.ru/20200717/1574519717.html
Новак назвал текущие цены на нефть сбалансированными
Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в 40-43 доллара за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T22:17
2020-07-17T22:17
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
опек
александр новак
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, александр новак, экономика