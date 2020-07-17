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Новак назвал приоритеты для нефтедобывающих компаний
Компании сами принимают решение по исполнению договоров на поставку нефти в связи с ростом добычи по ОПЕК+, но сначала важно обеспечить российский рынок, заявил РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T22:11
россия
цены на нефть
опек
александр новак
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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россия, цены на нефть, опек, александр новак, экономика

Новак назвал приоритеты для нефтедобывающих компаний

22:11 17.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Компании сами принимают решение по исполнению договоров на поставку нефти в связи с ростом добычи по ОПЕК+, но сначала важно обеспечить российский рынок, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.
"У нас в основном всегда увеличение в летний период идёт на внутренний рынок. Безусловно, компании принимают решения относительно исполнения своих контрактов, договоров, но нам важно обеспечить в первую очередь внутренний рынок, он летом обычно растёт, поэтому исходим из этого. Примерно 400 тысяч баррелей увеличиваем", - сказал он, отвечая на вопрос сколько может пойти нефти на внутренний рынок, а сколько на экспорт, после того как Россия начнет наращивать добычу в рамках ослаблений квот ОПЕК+.
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Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжит снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Целевой уровень добычи нефти как для России, так и для Саудовской Аравии в мае-июле составляет 8,492 миллиона баррелей в сутки. С августа этот показатель, по условиям сделки, увеличивается на 501 тысячу баррелей в сутки - до 8,993 миллиона до конца 2020 года.
При этом обе страны по итогам заседания 15 июля министерского мониторингового комитета ОПЕК+ заверили, что большая часть роста их добычи нефти в августе должна пойти на внутренний рынок на фоне оживления спроса. Аналогичная ситуация ожидается в целом по альянсу.
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