Новак назвал приоритеты для нефтедобывающих компаний

"У нас в основном всегда увеличение в летний период идёт на внутренний рынок. Безусловно, компании принимают решения относительно исполнения своих контрактов, договоров, но нам важно обеспечить в первую очередь внутренний рынок, он летом обычно растёт, поэтому исходим из этого. Примерно 400 тысяч баррелей увеличиваем", - сказал он, отвечая на вопрос сколько может пойти нефти на внутренний рынок, а сколько на экспорт, после того как Россия начнет наращивать добычу в рамках ослаблений квот ОПЕК+.