https://ria.ru/20200717/1574519370.html
ВОЗ заявила о выходе Бразилии на плато по коронавирусу
Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T21:58
2020-07-17T21:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
бразилия
в мире
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https://ria.ru/20200208/1564431261.html
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266714_0:0:2922:1644_1400x0_80_0_0_3be500aac4697af650f5926ee0d55ee9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, бразилия, в мире