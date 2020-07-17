ВОЗ заявила о выходе Бразилии на плато по коронавирусу

"Количество новых случаев за сутки стабилизировалось между 40-45 тысячами. Так что мы не видим ежедневного прироста, какой мы видели в апреле и мая. Мы видели резкий рост кривой до середины июня и июля, а затем плато. Но мы пока не видим, чтобы кривая пошла вниз. Так что с этой точки зрения количество случаев стабилизировалось, но они не сокращаются на ежедневной основе. Бразилия только в середине", - сказал он.