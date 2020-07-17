Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574519370.html
ВОЗ заявила о выходе Бразилии на плато по коронавирусу
Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T21:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266714_0:0:2922:1644_1400x0_80_0_0_3be500aac4697af650f5926ee0d55ee9.jpg
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266714_0:0:2922:1644_1400x0_80_0_0_3be500aac4697af650f5926ee0d55ee9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266714_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_99dadd88e729834210aec92ab0118955.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266714_339:0:2387:2048_1400x0_80_0_0_064d0ed040dc9e82e1319fc54c5da44e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, бразилия, в мире

ВОЗ заявила о выходе Бразилии на плато по коронавирусу

21:58 17.07.2020
535
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Техасе
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Количество новых случаев за сутки стабилизировалось между 40-45 тысячами. Так что мы не видим ежедневного прироста, какой мы видели в апреле и мая. Мы видели резкий рост кривой до середины июня и июля, а затем плато. Но мы пока не видим, чтобы кривая пошла вниз. Так что с этой точки зрения количество случаев стабилизировалось, но они не сокращаются на ежедневной основе. Бразилия только в середине", - сказал он.
По его словам, несмотря на то, что Бразилия вышла на плато, количество смертей пока не снижается. Но это произойдет автоматически, как было в других странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
400002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБразилияВ мире
Рекомендуем
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Байден выступил против открытия школ в США
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Власти Нью-Йорка заявили об иммунитете от COVID-19 у 20% жителей города
Мясоперерабатывающий завод
Роспотребнадзор отметил снижение процента случаев нарушения качества мяса
Автомобиль скорой помощи в США
Американец заразился чумой
Автомобиль полиции в Киеве
Киев заявил о задержании одного из организаторов референдума по ЛНР
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал приоритеты для нефтедобывающих компаний
Колумбия
В Колумбии около 2500 представителей коренных народов заболели COVID-19
Военные действия в провинции Идлиб
Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Работа нефтяных станков - качалок
Новак назвал текущие цены на нефть сбалансированными
Скорая помощь в Киеве
В Киеве возле станции метро "Шулявская" прогремел взрыв
Внеочередное заседание 1-й сессии Госсовета Республики Крым
В комиссии Госдумы рассказали о нарушениях депутата Козенко
Дезинфекция на автозаправочной станции в Каракасе
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске
Лукашенко заявил об отсутствии проблем в отношениях с Казахстаном
Сотрудники элитного подразделения бундесвера KSK
В Германии при задержании "шварцвальдского Рэмбо" пострадал спецназовец
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
Лента новостейМолния