Роспотребнадзор отметил снижение процента случаев нарушения качества мяса

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Процент проб с объектов из сферы производства мясной продукции, не соответствующих по микробиологическим показателям, снизился за три года в 1,3 раза, сообщается на Процент проб с объектов из сферы производства мясной продукции, не соответствующих по микробиологическим показателям, снизился за три года в 1,3 раза, сообщается на сайте управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве

"За последние три года процент проб, не соответствующих по микробиологическим показателям, снизился в 1,3 раза и составил 6%", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за апрель, май и июнь Роспотребнадзор провел проверки 245 объектов из сферы производства и оборота мясной продукции. Было исследовано 589 проб мясной продукции.

При этом все исследованные образцы по содержанию пестицидов, токсичных элементов, по показателям пищевой ценности, массовой доли сухих веществ, содержанию соли, а также содержанию антибиотиков соответствовали обязательным требованиям. Также не установлено актов фальсификации мясной продукции.

Отмечается, что за несоблюдение обязательных требований к мясной продукции к административной ответственности привлечено семь юридических лиц, общая сумма штрафов составила 1 645 000 рублей.