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Роспотребнадзор отметил снижение процента случаев нарушения качества мяса
Процент проб с объектов из сферы производства мясной продукции, не соответствующих по микробиологическим показателям, снизился за три года в 1,3 раза,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T21:53
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика

Роспотребнадзор отметил снижение процента случаев нарушения качества мяса

21:53 17.07.2020
133
© Depositphotos / ElnarizМясоперерабатывающий завод
Мясоперерабатывающий завод
© Depositphotos / Elnariz
Мясоперерабатывающий завод. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Процент проб с объектов из сферы производства мясной продукции, не соответствующих по микробиологическим показателям, снизился за три года в 1,3 раза, сообщается на сайте управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.
"За последние три года процент проб, не соответствующих по микробиологическим показателям, снизился в 1,3 раза и составил 6%", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что за апрель, май и июнь Роспотребнадзор провел проверки 245 объектов из сферы производства и оборота мясной продукции. Было исследовано 589 проб мясной продукции.
При этом все исследованные образцы по содержанию пестицидов, токсичных элементов, по показателям пищевой ценности, массовой доли сухих веществ, содержанию соли, а также содержанию антибиотиков соответствовали обязательным требованиям. Также не установлено актов фальсификации мясной продукции.
Отмечается, что за несоблюдение обязательных требований к мясной продукции к административной ответственности привлечено семь юридических лиц, общая сумма штрафов составила 1 645 000 рублей.
"Вопросы качества и безопасности мясной продукции, находящейся в обороте, находятся на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", - уточняется в сообщении.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Экономика
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