Байден выступил против открытия школ в США

Для открытия школ нужно, чтобы вспышка коронавируса была под контролем, тестирование повсеместно было расширено, а отслеживание контактов заболевших велось на постоянной основе, говорится в заявлении штаба Байдена. Кроме того, Байден предложил разработать общие федеральные рекомендации по открытию школ — сейчас каждый штат и даже округ может иметь собственные правила на этот счет.