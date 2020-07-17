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Байден выступил против открытия школ в США
Кандидат демократов в президенты США Джо Байден обнародовал в пятницу план открытия школ, дав понять, что к этому страна еще не готова. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T21:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире

Байден выступил против открытия школ в США

21:45 17.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден обнародовал в пятницу план открытия школ, дав понять, что к этому страна еще не готова.
Для открытия школ нужно, чтобы вспышка коронавируса была под контролем, тестирование повсеместно было расширено, а отслеживание контактов заболевших велось на постоянной основе, говорится в заявлении штаба Байдена. Кроме того, Байден предложил разработать общие федеральные рекомендации по открытию школ — сейчас каждый штат и даже округ может иметь собственные правила на этот счет.
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"Если я буду избран президентом, наши ученики и учителя получат все инструменты и ресурсы, которые им необходимы для успеха", - заявил в этой связи Байден.
Он также обещал бороться с вновь возникшим неравенством в образовании, когда дети из более богатых семей имеют больше электронных устройств и возможностей заниматься по интернету, чем дети бедных слоев населения и этнически-расовых меньшинств.
Американские штаты пытаются решить проблему возобновления занятий на фоне резкого роста случаев коронавируса. По подсчетам New York Times, в четверг в стране были зарегистрированы рекордные 75 тысяч случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джо БайденСШАВ мире
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