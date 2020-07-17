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В комиссии Госдумы рассказали о нарушениях депутата Козенко
Депутат Госдумы Андрей Козенко не предоставил сведений о земельных участках, которые находились в гражданском споре, сообщил РИА Новости глава комиссии ГД по... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T21:26
андрей козенко
отари аршба
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
андрей козенко, отари аршба, госдума рф, общество

В комиссии Госдумы рассказали о нарушениях депутата Козенко

21:26 17.07.2020
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание 1-й сессии Госсовета Республики Крым
Внеочередное заседание 1-й сессии Госсовета Республики Крым
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Козенко не предоставил сведений о земельных участках, которые находились в гражданском споре, сообщил РИА Новости глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе Отари Аршба.
Ранее сайт ГД сообщил, что комиссия установила факт предоставления депутатом Козенко неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016, 2017 и 2018 годы. Депутату было вынесено предупреждение.
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"Он не скрыл имущество, он неправильно интерпретировал ситуацию. У него находилось имущество в (гражданском - ред.) споре, и он по совету, как утверждает, юристов посчитал, что это не нужно упоминать. Но мы посчитали, что это все равно нарушение, и поэтому вынесли такое решение … Там касалось участков, которые спорные были между ним и его товарищем, как выясняется, по прошлой жизни", - сказал Аршба.
Он уточнил, что эти участки находятся на территории России.
На сайте Госдумы отмечалось, что председатель ГД Вячеслав Володин ранее сообщал, что если нарушение совершено впервые, депутату будет объявлено предупреждение, за повторное нарушение он может быть лишен руководящей должности в комитете или во фракции. При этом информация о нарушении будет размещена на официальном сайте Госдумы и в "Парламентской газете".
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