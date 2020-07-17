В комиссии Госдумы рассказали о нарушениях депутата Козенко

"Он не скрыл имущество, он неправильно интерпретировал ситуацию. У него находилось имущество в (гражданском - ред.) споре, и он по совету, как утверждает, юристов посчитал, что это не нужно упоминать. Но мы посчитали, что это все равно нарушение, и поэтому вынесли такое решение … Там касалось участков, которые спорные были между ним и его товарищем, как выясняется, по прошлой жизни", - сказал Аршба.