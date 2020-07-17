Взрывной метод тушения: в Якутии борются с лесными пожарами

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" площадь лесных пожаров по состоянию на утро 17 июля составляет более одной тысячи гектаров. В тушении 40 пожаров на землях лесного фонда задействованы 990 человек, 80 единиц техники и 17 воздушных судов. Многие районы труднодоступны для наземной техники и поэтому сложные лесные возгорания ликвидируют взрывным методом.