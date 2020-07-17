По данным ФБУ "Авиалесоохрана" площадь лесных пожаров по состоянию на утро 17 июля составляет более одной тысячи гектаров. В тушении 40 пожаров на землях лесного фонда задействованы 990 человек, 80 единиц техники и 17 воздушных судов. Многие районы труднодоступны для наземной техники и поэтому сложные лесные возгорания ликвидируют взрывным методом.
https://ria.ru/20200717/1574518820.html
Взрывной метод тушения: в Якутии борются с лесными пожарами
На территории Якутии сохраняется режим ЧС в связи с пожароопасной ситуацией.
2020-07-17T21:29
2020-07-17T21:26
новости - экология
видео
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РИА Новости
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Взрывной метод тушения: В Якутии борются с лесными пожарами
На территории Республики Саха (Якутия) сохраняется режим ЧС в связи с пожароопасной ситуацией. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» площадь лесных пожаров по состоянию на утро 17 июля составляет более одной тысячи гектаров. В тушении 40 пожаров на землях лесного фонда задействованы 990 человек, 80 единиц техники и 17 воздушных судов. Многие районы труднодоступны для наземной техники и поэтому сложные лесные возгорания ликвидируют взрывным методом.
2020-07-17T21:29
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видео, новости - экология, видео
Взрывной метод тушения: в Якутии борются с лесными пожарами
На территории Якутии сохраняется режим ЧС в связи с пожароопасной ситуацией.
2020-07-17T21:29
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PT1M08S
Взрывной метод тушения: в Якутии борются с лесными пожарами
На территории Якутии сохраняется режим ЧС в связи с пожароопасной ситуацией.