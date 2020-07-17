Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574518482.html
В конгрессе США предложили ввести санкции против Турции за покупку С-400
Американские конгрессмены предложили ввести санкции против Турции из-за закупки российских С-400. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T21:12
джон тьюн
омер челик
дональд трамп
с-400 «триумф»
f-35
москва
вашингтон (город)
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_c1f8cc0e3cbb25eec91b0f1628918adf.jpg
https://ria.ru/20200707/1574018330.html
https://ria.ru/20200709/1574134789.html
Турция пообещала держать в тайне сведения о системе С-400. Вы серьёзно?
39
Может и серьёзно, как знать? В другой раз можно и не получить желаемую технику, а у России много чего есть...
25
3
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_c1f8cc0e3cbb25eec91b0f1628918adf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_208:0:2937:2047_1400x0_80_0_0_2b32feb70abce8b155a5ad4083cec822.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_549:0:2596:2047_1400x0_80_0_0_351f95094d282c3b8f28454d2ae8a18f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон тьюн, омер челик, дональд трамп, с-400 «триумф», f-35, москва, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире

В конгрессе США предложили ввести санкции против Турции за покупку С-400

21:12 17.07.2020
1065
© РИА Новости / Алексей МальгавкоКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американские конгрессмены предложили ввести санкции против Турции из-за закупки российских С-400.
Соответствующий законопроект внесли Абигейл Спанбергер, Майкл Маккол и Адам Кинзингер, на сайте которого сообщается об этой инициативе.
Зенитно-ракетный комплекс С-400
7 июля, 17:02
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
В документе под названием "Закон о противодействии экспорту российских вооружений" предлагается признать поставки ЗРК "существенной сделкой". По существующему закону о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) в таком случае в отношении Анкары нужно будет ввести ограничительные меры.
В книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", написанной экс-советником Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном, отмечалось, что президент Дональд Трамп ранее игнорировал "смятение в конгрессе" и отказался вводить какие бы то ни было санкции за закупку С-400.

Поставки С-400

Поставки зенитных ракетных систем, которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались год назад. США потребовали отказаться от сделки и приобрести их комплексы Patriot. При этом американцы угрожали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести против нее санкции. Анкара идти на уступки отказалась.
Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
9 июля, 19:30
Эксперт рассказал о целях испытаний С-400 в Турции
В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов. В июне стороны также достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта систем ПВО.

"Сохранить секреты"

Несколько недель назад сенатор Джон Тьюн внес поправку к оборонному бюджету США, в которой предложил выкупить С-400 комплексы у Турции. Тогда официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева отмечала, что Анкара не смогла бы передать Вашингтону зенитные ракетные комплексы без согласия Москвы. Кроме того, пресс-секретарь правящей турецкой партии Омер Челик подчеркивал, что для перепродажи С-400 нет никаких юридических оснований.
Накануне глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир заявил, что Турция пообещала держать в тайне сведения о зенитной ракетной системе С-400.
"Россия выражала беспокойство о сохранности данных о системе С-400, и Турция пообещала ей охранять эти данные", — сказал он.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
30112011
Обсудить 3
Джон ТьюнОмер ЧеликДональд ТрампС-400 «Триумф»F-35МоскваВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Турция пообещала держать в тайне сведения о системе С-400. Вы серьёзно?
17 июля, 22:24
ssandrmur78
3321102
Может и серьёзно, как знать? В другой раз можно и не получить желаемую технику, а у России много чего есть...
17 июля, 22:44
A7A7A2007 Николай
31110001
Рекомендуем
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Против Киева начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Владимир Джабаров
Сенатор прокомментировал проект о санкциях против Турции за покупку С-400
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил на Совбезе ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Минске
Пашинян хочет обсудить с Мишустиным ситуацию на границе с Азербайджаном
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
"Как слону дробина". Депутат оценил возможные санкции США против Турции
Проверка боеготовности российских войск. Видео Минобороны РФ
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Российские рубли
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Найден самый ранний симптом коронавируса
Малые ракетные корабли проекта 21623 Углич (на первом плане) и Великий Устюг на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы
Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки
Автомобиль на водородной заправке в Париже
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
Скорая помощь в Киеве
В Киеве возле станции метро "Шулявская" прогремел взрыв
Автомобиль полиции в Киеве
Киев заявил о задержании одного из организаторов референдума по ЛНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
Лента новостейМолния