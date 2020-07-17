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В России продлили временный порядок распределения тестов на COVID-19
Временный порядок распределения в РФ тест-систем для диагностики коронавируса продлили до 1 мая 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T21:07
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России продлили временный порядок распределения тестов на COVID-19

21:07 17.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Временный порядок распределения в РФ тест-систем для диагностики коронавируса продлили до 1 мая 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства РФ от 15 апреля 2020 года №507 "О временном порядке распределения в РФ тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении.
Согласно документу, порядок распределения тест-систем продлевается с 1 января до 1 мая 2021 года. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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