Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19

Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

Он уточнил, что любая вакцина может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом.

Директор проверил на себе

Сам Гинцбург 30 марта протестировал на себе разработанную его центром вакцину. Он попросил считать прививку необходимой мерой предосторожности, а не испытанием.

Позднее ученый рассказал о своем самочувствии. Он отметил, что чувствует себя прекрасно и не заметил никаких побочных действий препарата.

"Даже импотенции. В последнее время про любой препарат, который хотят скомпрометировать, говорят, что он влияет на потенцию", — заявил Гинцбург.

Испытания на добровольцах

В минувшую среду после 28 дней наблюдений из госпиталя имени Бурденко выписали первую группу добровольцев — участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны России и НИЦ Гамалеи. Также из больницы отпустили добровольцев, которые испытывали вакцину в Сеченовском университете.

"Счастливые, довольные - они поехали домой. Иммунитет у них работает, антитела вырабатываются, и они защищены от коронавируса", - сказано в видео Минобороны.