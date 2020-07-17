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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574518166.html
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, общество

Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19

20:58 17.07.2020
200192
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он уточнил, что любая вакцина может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом.
В лаборатории
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Директор проверил на себе

Сам Гинцбург 30 марта протестировал на себе разработанную его центром вакцину. Он попросил считать прививку необходимой мерой предосторожности, а не испытанием.
Позднее ученый рассказал о своем самочувствии. Он отметил, что чувствует себя прекрасно и не заметил никаких побочных действий препарата.
"Даже импотенции. В последнее время про любой препарат, который хотят скомпрометировать, говорят, что он влияет на потенцию", — заявил Гинцбург.
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
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Испытания на добровольцах

В минувшую среду после 28 дней наблюдений из госпиталя имени Бурденко выписали первую группу добровольцев — участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны России и НИЦ Гамалеи. Также из больницы отпустили добровольцев, которые испытывали вакцину в Сеченовском университете.
"Счастливые, довольные - они поехали домой. Иммунитет у них работает, антитела вырабатываются, и они защищены от коронавируса", - сказано в видео Минобороны.
На 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7739111492
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