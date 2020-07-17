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Мишустин надеется на преодоление мешающих интеграции ЕАЭС барьеров
Премьер министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил надежду на то, что сегодняшние переговоры глав правительств... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:54
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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, минск, в мире

Мишустин надеется на преодоление мешающих интеграции ЕАЭС барьеров

20:54 17.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил надежду на то, что сегодняшние переговоры глав правительств стран ЕАЭС в Минске помогут преодолению барьеров, мешающих интеграции.
"Я очень надеюсь также на то, что мы после сегодняшнего обсуждения практически решим вопросы, связанные с барьерами, о которых вы говорили сегодня, и "четыре свободы", которые на сегодняшний день являются символом нашего Союза - они как раз получат новое развитие в рамках договоренностей, которые сегодня мы отфиксировали", - сказал Мишустин.
По его словам, во всем, что касается культурных, духовных, исторических связей России с Арменией, без сомнения будут продолжены мероприятия, которые намечены в этой сфере.
Он также отметил, что взаимный товарооборот с Арменией снизился из-за пандемии коронавируса. "К огромному сожалению, пандемия внесла коррекцию в развитие нашего сотрудничества, в том числе и с Арменией, взаимный товарооборот, как вы сказали, немножко снизился, и в частности с января по май мы это фиксируем по объективной причине, из-за коронавируса, но я очень надеюсь, что совместными усилиями мы выйдем на устойчивый рост уже к концу года, и к этому, мне кажется, есть все предпосылки", - сказал Мишустин на встрече.
Совместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
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РоссияЕвразийский экономический союзМихаил МишустинМинскВ мире
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