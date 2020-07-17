Мишустин надеется на преодоление мешающих интеграции ЕАЭС барьеров

"Я очень надеюсь также на то, что мы после сегодняшнего обсуждения практически решим вопросы, связанные с барьерами, о которых вы говорили сегодня, и "четыре свободы", которые на сегодняшний день являются символом нашего Союза - они как раз получат новое развитие в рамках договоренностей, которые сегодня мы отфиксировали", - сказал Мишустин.

Он также отметил, что взаимный товарооборот с Арменией снизился из-за пандемии коронавируса. "К огромному сожалению, пандемия внесла коррекцию в развитие нашего сотрудничества, в том числе и с Арменией, взаимный товарооборот, как вы сказали, немножко снизился, и в частности с января по май мы это фиксируем по объективной причине, из-за коронавируса, но я очень надеюсь, что совместными усилиями мы выйдем на устойчивый рост уже к концу года, и к этому, мне кажется, есть все предпосылки", - сказал Мишустин на встрече.