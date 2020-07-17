https://ria.ru/20200717/1574517845.html
Мишустин надеется на преодоление мешающих интеграции ЕАЭС барьеров
Премьер министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил надежду на то, что сегодняшние переговоры глав правительств... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:54
2020-07-17T20:54
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михаил мишустин
минск
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, минск, в мире
МИНСК, 17 июл - РИА Новости.
Премьер министр РФ Михаил Мишустин
на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
выразил надежду на то, что сегодняшние переговоры глав правительств стран ЕАЭС
в Минске
помогут преодолению барьеров, мешающих интеграции.
"Я очень надеюсь также на то, что мы после сегодняшнего обсуждения практически решим вопросы, связанные с барьерами, о которых вы говорили сегодня, и "четыре свободы", которые на сегодняшний день являются символом нашего Союза - они как раз получат новое развитие в рамках договоренностей, которые сегодня мы отфиксировали", - сказал Мишустин.
По его словам, во всем, что касается культурных, духовных, исторических связей России с Арменией, без сомнения будут продолжены мероприятия, которые намечены в этой сфере.
Он также отметил, что взаимный товарооборот с Арменией снизился из-за пандемии коронавируса. "К огромному сожалению, пандемия внесла коррекцию в развитие нашего сотрудничества, в том числе и с Арменией, взаимный товарооборот, как вы сказали, немножко снизился, и в частности с января по май мы это фиксируем по объективной причине, из-за коронавируса, но я очень надеюсь, что совместными усилиями мы выйдем на устойчивый рост уже к концу года, и к этому, мне кажется, есть все предпосылки", - сказал Мишустин на встрече.