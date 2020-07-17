В Буэнос-Айресе смягчат карантин, введенный из-за коронавируса

"С 18 июля до 2 августа мы будем стараться вернуть привычную жизнь в этом другом мире… Если будет необходимо, мы вернемся назад, ужесточим (карантин)", - сказал президент.

Как пояснил мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета, будут снова открыты небольшие магазины, наконец-то будет разрешено работать парикмахерам, которые не могли обслуживать клиентов с самого начала карантина, будет снова разрешено бегать, а дети смогут гулять больше, чем два раза в неделю. Также можно будет собираться в храмах, но в количестве не более 10 человек.