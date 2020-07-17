https://ria.ru/20200717/1574517683.html
В Буэнос-Айресе смягчат карантин, введенный из-за коронавируса
Карантин в Буэнос-Айресе и ряде провинций Аргентины продлен до 2 августа, но с послаблениями, сообщил президент страны Альберто Фернандес. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:48
2020-07-17T20:48
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коронавирус covid-19
альберто фернандес
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, альберто фернандес, коронавирусы, аргентина, буэнос-айрес (город), в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июл – РИА Новости.
Карантин в Буэнос-Айресе
и ряде провинций Аргентины продлен до 2 августа, но с послаблениями, сообщил президент страны Альберто Фернандес
.
Обязательную изоляцию в стране для борьбы с коронавирусом
ввели 20 марта. В мае во многих регионах страны были сделаны серьезные послабления как для бизнеса, так и для граждан. Самые жесткие меры применяются в столичном регионе, где самое большое число заболевших. Здесь раньше тоже пошли на снятие ряда ограничений для бизнеса, например, разрешили работать магазинам одежды, обуви, оптикам, однако три недели назад власти снова вернулись к мерам изоляции.
"С 18 июля до 2 августа мы будем стараться вернуть привычную жизнь в этом другом мире… Если будет необходимо, мы вернемся назад, ужесточим (карантин)", - сказал президент.
По словам Фернандеса, жесткая изоляция, к которой Буэнос-Айрес вернулся три недели назад, дала положительные результаты – рост числа заражений замедлился, места в больницах также стали заполняться медленнее.
"Эти меры (жесткого карантина) оказались эффективными и позволили нам скорректировать режим изоляции", - добавил президент.
Как пояснил мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета, будут снова открыты небольшие магазины, наконец-то будет разрешено работать парикмахерам, которые не могли обслуживать клиентов с самого начала карантина, будет снова разрешено бегать, а дети смогут гулять больше, чем два раза в неделю. Также можно будет собираться в храмах, но в количестве не более 10 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.