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Примкнувший к сирийским боевикам житель КЧР предстанет перед судом
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесии, который вступил в ряды боевиков в Сирии, сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:48
карачаево-черкесская республика (кчр)
следственный комитет россии (ск рф)
сирия
происшествия
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РИА Новости
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353
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карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф), сирия, происшествия

Примкнувший к сирийским боевикам житель КЧР предстанет перед судом

20:48 17.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЯТИГОРСК, 17 июл - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесии, который вступил в ряды боевиков в Сирии, сообщает следственное управление СК по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего безработного мужчины по статье УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем", - говорится в сообщении.
В ходе предварительного следствия установлено, что в период с октября 2013 года местный житель вступил в ряды незаконного вооруженного формирования в Сирии и принимал активное участие в его деятельности до апреля 2014 года.
"В ходе проводимых сотрудниками регионального УФСБ оперативно-розыскных мероприятия деятельность злоумышленника пресечена в январе 2020 года", - сказано в релизе.
На основании собранных следствием доказательств уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в СК.
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Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Следственный комитет России (СК РФ)СирияПроисшествия
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