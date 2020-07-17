Примкнувший к сирийским боевикам житель КЧР предстанет перед судом

ПЯТИГОРСК, 17 июл - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесии , который вступил в ряды боевиков в Сирии , сообщает следственное управление СК по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего безработного мужчины по статье УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем", - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с октября 2013 года местный житель вступил в ряды незаконного вооруженного формирования в Сирии и принимал активное участие в его деятельности до апреля 2014 года.

"В ходе проводимых сотрудниками регионального УФСБ оперативно-розыскных мероприятия деятельность злоумышленника пресечена в январе 2020 года", - сказано в релизе.