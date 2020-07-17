СМИ сообщили о планах Трампа сократить войска в Южной Корее

СМИ назвали расходы Германии на размещение армии США за десять лет

СМИ назвали расходы Германии на размещение армии США за десять лет

По словам военного чиновника США, объединенный штаб Пентагона пересмотрел структуру вооруженных сил США в Южной Корее в рамках более широкого обзора способов перестановки и возможного сокращения военного контингента во всем мире.

Чиновники администрации Трампа, как пишет газета, отказались комментировать планы по сокращению военного присутствия в Южной Корее ниже нынешнего уровня в 28,5 тысячи американских военнослужащих и заявили, что решение о сокращении сил не было принято.