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СМИ сообщили о планах Трампа сократить войска в Южной Корее
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможности сокращения американского военного контингента в Южной Корее, пишет издание Wall Street... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:41
дональд трамп
министерство обороны сша
южная корея
сша
в мире
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южная корея
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, министерство обороны сша, южная корея, сша, в мире

СМИ сообщили о планах Трампа сократить войска в Южной Корее

20:41 17.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможности сокращения американского военного контингента в Южной Корее, пишет издание Wall Street Journal.
"Пентагон предоставил Белому дому варианты по сокращению американского военного присутствия в Южной Корее, поскольку две страны по-прежнему расходятся во мнениях относительно требования президента Трампа о том, чтобы Сеул значительно увеличил сумму, которую он платит за войска США, дислоцированные в стране", - пишет газета со ссылкой на источники.
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По словам военного чиновника США, объединенный штаб Пентагона пересмотрел структуру вооруженных сил США в Южной Корее в рамках более широкого обзора способов перестановки и возможного сокращения военного контингента во всем мире.
Чиновники администрации Трампа, как пишет газета, отказались комментировать планы по сокращению военного присутствия в Южной Корее ниже нынешнего уровня в 28,5 тысячи американских военнослужащих и заявили, что решение о сокращении сил не было принято.
Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО, в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШАЮжная КореяСШАВ мире
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