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Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами НАСА 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию с двумя астронавтами НАСА 1 августа, его возвращение на Землю после первого... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:35
риа наука
даг херли
боб бенкен
джим брайденстайн
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
наса
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РИА Новости
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даг херли, боб бенкен, джим брайденстайн, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, сша

Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами НАСА 1 августа

20:35 17.07.2020
1086
© Кадр из прямой трансляции Nasa TVЭкипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
© Кадр из прямой трансляции Nasa TV
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию с двумя астронавтами НАСА 1 августа, его возвращение на Землю после первого испытательного пилотируемого полета ожидается 2 августа, если позволит погода, сообщил в пятницу глава НАСА Джим Брайденстайн.
"Планируем на 1 августа отбытие принадлежащего SpaceX корабля Endeavor с МКС с астронавтами Бобом (Бенкеном) и Дагом (Херли) после их исторической миссии. Приводнение планируется на 2 августа", - написал Брайденстайн в Twitter. Он отметил, что планы могут измениться в зависимости от погодных условий.
Crew Dragon стартовал в первый пилотируемый полет в конце мая. Корабль доставил на орбиту астронавтов Дага Херли и Роберта Бенкена. Ранее сообщалось, что их миссия, первый самостоятельный пилотируемый полет США с 2011 года, может продлиться около трех месяцев для обеспечения присутствия полноценного экипажа на орбите.
По технологии SpaceX, капсула Crew Dragon с экипажем совершает посадку на воду, поэтому погодные условия имеют крайне важное значение как во время запуска корабля (на случай аварийной посадки), так и во время его возвращения с орбиты.
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РИА НаукаДаг ХерлиБоб БенкенДжим БрайденстайнМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXСША
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