Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами НАСА 1 августа

"Планируем на 1 августа отбытие принадлежащего SpaceX корабля Endeavor с МКС с астронавтами Бобом (Бенкеном) и Дагом (Херли) после их исторической миссии. Приводнение планируется на 2 августа", - написал Брайденстайн в Twitter. Он отметил, что планы могут измениться в зависимости от погодных условий.

По технологии SpaceX, капсула Crew Dragon с экипажем совершает посадку на воду, поэтому погодные условия имеют крайне важное значение как во время запуска корабля (на случай аварийной посадки), так и во время его возвращения с орбиты.