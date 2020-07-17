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Против Киева начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Эксперты исследуют роль Киева в деле о крушении малайзийского Boeing, рассказали РИА Новости в МИД Нидерландов. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:35
mh17. расследование
европейский суд
владимир путин
москва
курск
нидерланды
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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mh17. расследование, европейский суд, владимир путин, москва, курск, нидерланды, в мире

Против Киева начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

20:35 17.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Эксперты исследуют роль Киева в деле о крушении малайзийского Boeing, рассказали РИА Новости в МИД Нидерландов.
"Расследование уже началось, оно проводится третьей стороной — Фондом безопасности полетов. <...> Будет рассмотрен вопрос о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной и регионами, прилегающими к зоне конфликта, включая территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
11 июня, 18:11
МИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины
Организация, которая изучит в это вопрос - независимая некоммерческая международная компания, занимающаяся исследованиями, образованием, пропагандой и коммуникациями в области безопасности полетов. Фонд базируется в штате Вирджиния, США.
В прошлом месяце голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, рассказал, что в Нидерландах готовы выяснить причины, по которым Киев не закрыл небо для полетов гражданской авиации. По его словам, такое расследование может занять до шести месяцев. Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк пояснила РИА Новости, что оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.
В Москве не раз поднимали вопрос об ответственности Киева за незакрытие неба. Так, например, ранее в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов отмечал, что Совместная следственная группа (ССГ) не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии.
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
Вчера, 07:05Акценты
Трагедия MH17: странности и метаморфозы судебного процессаСемнадцатого июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит малайзийский Boeing. Погибли без малого 300 человек. Недавно окружной суд Гааги (погибшие в основном были жителями Нидерландов) завершил второй этап разбирательства. Но ясности в этой истории не прибавилось.

Иск Нидерландов в ЕСПЧ

При этом следствие, которое проводят без участия России, концентрируется на "роли" Москвы в этом происшествии. В среду Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России.
При этом в МИД отмечали, что это решение лишь приведет к дальнейшей политизации процесса и затруднит поиск истины. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова назвала этот иск ударом по отношениям двух стран. Она напомнила, что следствие отметало все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
4 июля, 22:27
Не хотят истины. Эксперт указал, чего добиваются судьи по делу MH17

Дело MH17

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 самолет разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те отмечали, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
В расследовании, проводившемся ССГ под руководством голландской генпрокуратуры, Россия не участвовала. Президент Владимир Путин отмечал, что из-за этого Москва не может признать ее "выводы".
В Совместной следственной группе считают, самолет якобы сбили из "Бука", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. При этом заместитель генпрокурора Николай Винниченко ранее рассказал, что следствие проигнорировало переданные Москвой данные российских радаров. Более того, Россия предоставила документацию, подтверждающую, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине, и что ее запустили с подконтрольной Киеву территории.
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
9 июня, 15:06Сказано в эфире
"Что-то фантастическое". Юрист о позиции Украины на суде по MH17Киев не предоставил суду по катастрофе рейса МН17 первичных данных с радаров, сообщил нидерландский прокурор в ходе судебного заседания. Юрист-международник Дмитрий Романенко в эфире радио Sputnik отметил, что Киев занял позицию сокрытия информации по данному делу.
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MH17. РасследованиеЕвропейский судВладимир ПутинМоскваКурскНидерландыВ мире
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