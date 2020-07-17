Против Киева начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Трагедия MH17: странности и метаморфозы судебного процесса Семнадцатого июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит малайзийский Boeing. Погибли без малого 300 человек. Недавно окружной суд Гааги (погибшие в основном были жителями Нидерландов) завершил второй этап разбирательства. Но ясности в этой истории не прибавилось.