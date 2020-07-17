Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате

Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Весной прошлого года Росстат начал публиковать сведения о доходах раз в квартал, а не каждый месяц. Позднее ведомство показало расчеты по новому методу за 2013-2018 годы. За этот период реальные располагаемые доходы падали максимум на 5,6 процента.

В прошлом году они выросли на один процент.

Ранее Сбербанк подсчитал, что доходы работающих россиян за март-май текущего года снизились из-за нерабочих месяцев на фоне пандемии, но в июне начали восстанавливаться.