В Британии за сутки выявили 687 случаев заражения коронавирусом

ЛОНДОН, 17 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число заболевших коронавирусом с подтвержденным диагнозом в Британии за сутки увеличилось на 687 - до 293 239 человек, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны.