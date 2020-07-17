https://ria.ru/20200717/1574516816.html
В России за сутки 82 военных вылечились от COVID-19
Свыше 7,9 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:26
2020-07-17T20:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1400x0_80_0_0_404e6c4693ae84f892a7fdfe09252105.jpg
https://ria.ru/20200717/1574511314.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1400x0_80_0_0_404e6c4693ae84f892a7fdfe09252105.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e0a9c8ab37f1b9bae4c5f276dd0075b8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_267:0:2315:2048_1400x0_80_0_0_d7d4168a2a670ab4e9b201c133e62da2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Свыше 7,9 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
, в том числе за сутки выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ
.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 82 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7978 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 966.
На 17 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1193 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 257 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 712 человек.
В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.