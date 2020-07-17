В России за сутки 82 военных вылечились от COVID-19

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Свыше 7,9 тысячи российских военных вылечились от Свыше 7,9 тысячи российских военных вылечились от коронавируса , в том числе за сутки выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 82 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7978 человек", - говорится в сообщении.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 966.

На 17 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1193 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 257 военных.

Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 712 человек.

В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.