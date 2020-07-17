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В России за сутки 82 военных вылечились от COVID-19
Свыше 7,9 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

В России за сутки 82 военных вылечились от COVID-19

20:26 17.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Свыше 7,9 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 82 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7978 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 966.
На 17 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1193 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 257 военных.
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Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 712 человек.
В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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