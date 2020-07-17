Мишустин и премьер Молдавии обсудили подписание кредитного соглашения

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске

Встреча Кику и Мишустина прошла в Минске на полях межправительственного саммита ЕАЭС

"В беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным обсуждалась возможность возобновления переговоров о подписании кредитного соглашения с Российской Федерацией на сумму 200 миллионов евро. Средства необходимы для покрытия дефицита бюджета, вызванного пандемическим кризисом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского кабмина.

Кроме того, Кику подчеркнул важность восстановления объема молдавско-российской торговли. Глава правительства подтвердил заинтересованность Молдавии в устранении препятствий на пути поставок отечественной продукции на российский рынок.

Со своей стороны Мишустин заверил, что Российская Федерация открыта для укрепления торгово-экономического сотрудничества с Молдавией и совместной реализации двусторонних проектов.