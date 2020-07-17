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Мишустин и премьер Молдавии обсудили подписание кредитного соглашения
Премьер Молдавии Ион Кику обсудил с главой правительства России Михаилом Мишустиным вопрос получения Кишиневом кредита в 200 миллионов евро, передает... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:23
россия
ион кику
евразийский экономический союз
михаил мишустин
молдавия
в мире
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россия, ион кику, евразийский экономический союз, михаил мишустин, молдавия, в мире

Мишустин и премьер Молдавии обсудили подписание кредитного соглашения

20:23 17.07.2020
454
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику обсудил с главой правительства России Михаилом Мишустиным вопрос получения Кишиневом кредита в 200 миллионов евро, передает пресс-служба молдавского правительства.
Встреча Кику и Мишустина прошла в Минске на полях межправительственного саммита ЕАЭС.
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"В беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным обсуждалась возможность возобновления переговоров о подписании кредитного соглашения с Российской Федерацией на сумму 200 миллионов евро. Средства необходимы для покрытия дефицита бюджета, вызванного пандемическим кризисом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского кабмина.
Кроме того, Кику подчеркнул важность восстановления объема молдавско-российской торговли. Глава правительства подтвердил заинтересованность Молдавии в устранении препятствий на пути поставок отечественной продукции на российский рынок.
Со своей стороны Мишустин заверил, что Российская Федерация открыта для укрепления торгово-экономического сотрудничества с Молдавией и совместной реализации двусторонних проектов.
Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Ранее премьер Ион Кику отметил, что власти намерены возобновить переговоры с властями России о финансовой поддержке.
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