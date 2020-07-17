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МВФ назвал главный риск для экономики США
Возможность повторения вспышки коронавируса является основным риском для американской экономики, говорится в отчете Международного валютного фонда по итогам... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, мвф, сша, в мире

МВФ назвал главный риск для экономики США

20:12 17.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Возможность повторения вспышки коронавируса является основным риском для американской экономики, говорится в отчете Международного валютного фонда по итогам ежегодного визита его специалистов в страну в соответствии со статьей 4 Устава МВФ.
"Основной риск, который очень сложно определить в численном выражении, это то, что повторный рост числа случаев COVID-19 в США может привести к новым частичным прекращениям работы для сохранения жизней, особенно уязвимого населения… Уже есть неотложные тревожные признаки того, что глубина экономического спада и распределение по секторам экономических убытков приведут к системному росту бедности, что дополнит макроэкономические риски", - говорится в документе.
Там отмечается, что несмотря на то, что осторожный подход властей к возобновлению работы экономики сглаживает риски, рост числа заражений в ряде штатов в последнее время уже приводит к повторному прекращению работы. Подобное развитие событий также приведет к снижению налоговых поступлений в бюджеты штатов и местные бюджеты, что в этом и следующем году может создать сложности на местах, особенно для бедных слоев населения, говорится в отчете.
"Исторический объем фискальных пакетов (поддержки) в совокупности с более низким уровнем номинального ВВП приведут к ощутимому скачку в соотношении американского долга к ВВП. Низкие процентные ставки дадут некоторое пространство для дыхания, но когда экономика более прочно встанет на ноги, основной структурный баланс надо будет привести к умеренному приросту, чтобы стабилизировать ситуацию с долгом", - сказано в документе.
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По мнению его авторов, для этого властям придется принимать "сложные политические решения", чтобы увеличить доходы и снизить расходы, в том числе путем введения новых или повышения существующих налогов.
"Необходимо принять меры, чтобы откатить обратно существующие ограничения в торговле и повышение пошлин, одновременно работая со странами-партнерами в вопросах, которые нарушают торговые потоки и решения об инвестициях", - считают в МВФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМВФСШАВ мире
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